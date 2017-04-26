Sarhoş Bir Adam, Devriye Gezen 'Robota' Tekme Tokat Saldırdı!

Silikon Vadisi'ndeki zavallı suç karşıtı robot, fazla alkol almış biri tarafından yumruklandı. Polis, eylemi nedeniyle söz konusu kişiyi tutukladı. Korkmayın, robot gayet iyi durumda.

Haberi ilk duyduğumda kahkahalarla güldüğümü inkar edemeyeceğim. Robotlar ve insanlar arasındaki savaş yakınlaşmış olmalı zira fazla alkollü bir şahıs, Silikon Vadisi'ndeki 150 kiloluk suç gözlemcisi robot Knightscope K5'e garip bir saldırı düzenledi. Lütfen korkmayın, Knightscope K5'e hiçbir şey olmadı ama onu yumruklayan figür adaletin karşısında hesap veriyor.

41 yaşındaki Jason Sylvain, otoparkta devriye gezerken K5'e sinsice yaklaştı. Sonra da üzerine çullanarak robota tekme tokat girişmeye karar verdi. Durumu pek fazla önemsemeyen ve zarar göremeyen K5, devriye gezisine dönerken Jason Sylvain "takipçilik ve madde kullanarak halkın düzenini bozmak" suçlaması nedeniyle tutuklandı.

Knightscope K5

ABC7 News, "Bir insan hangi düşünceyle kolları bile bulunmayan bir robota kin güder anlayamıyoruz." ibaresiyle haberi paylaştı. Doğrusu aynı sorunun cevabını biz de merak ediyoruz. Jason Sylvain neden kafayı Knightscope K5'e taktı? Onu takip etmesinin ardından hangi gizemli (!) sırlar var anlayamadık. Tahminimiz Terminator filmlerine kendini çok kaptırdığı yönünde.