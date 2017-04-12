Sarımsak Yedikten Sonra Kokusundan Nasıl Kurtuluruz?

Ohio State Üniversitesi'nden bilim insanları, sarımsak yedikten sonra defalarca dişlerimizi fırçalamış olsak bile geçmeyen bu kokuyu azaltmanın yolunun sarımsakla birlikte yediğimiz besinlerden geçtiğini söylüyorlar.

Sarımsak, mucizevi bir bitki. İnsan sağlığına yararları da saymakla bitmiyor. Hem antibiyotik, hem antiviral, hem antifungal, hem de antibakteriyal! Bağışıklığı güçlendirir; astım, öksürük, bronşite iyi gelir. Fakat bu muhteşem bitkinin tek bir kötü yanı var ki, o da bazen oldukça rahatsız edici olabilen; yiyen insandan yayılan ve saklaması hiç de kolay olmayan kötü kokusu.

Araştırmacılar, bir süredir yedikten 24 saat sonra bile etkisi hissedilebilen bu kötü kokusundan nasıl kurtulabileceğimizle ilgili araştırmalar yapmaktalar. Sarımsağın yanında yenildiğinde marul, hindiba, kereviz, patates, maydanoz, nane yaprakları, fesleğen ve mantar gibi gıdaların kokuyu yok ettiği de zaten bir süredir biliniyordu. Fakat bu besinlerin yanı sıra sarımsakla birlikte elma tüketmenin kokuyu azaltma noktasında az önce saydığım besinleri tüketmek kadar etkili olduğu ortaya çıktı hatta bazılarından daha etkili!

Ohio State Üniversitesi'nden Sheryl Barringer, saydığımız tüm besinler arasında sarımsak kokusunu bastırmada "nanenin" en etkili besin olduğunu ifade ediyor. Kokudan kurtulmanın bir diğer yolu ise, yarım bardak sütün bir kısmıyla ağzımızı çalkalamak; kalan kısmını da mideye indirmekten geçiyor. Elinizin altında süt yoksa

aynı işlemi bir bardak suya bir miktar karbonat ekleyerek de yapabilirsiniz!

Açıkçası kokusu ne kadar katlanılmaz olursa olsun bu saydığımız yöntemlerle sarımsak tüketmeye devam etmenizi şiddetle öneriyoruz: çünkü bu sarımsak bir harika!

