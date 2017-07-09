Washington Üniversitesi'nden araştırmacıların ürettiği telefon, bataryaya ihtiyaç duymadan çalışıyor ve gelecek cihazlar için devrim niteliğine sahip.

Mobil sektörde her gün yeni teknolojiler görmeye alışıyoruz fakat bu seferki teknoloji, daha önce pek de görülmüş türden değil. Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacıların geliştidiği cep telefonunun çalışması için herhangi bir batarya gerekmiyor. Üstelik bu telefon, normal bir mobil cihazın arama işlevini de gerçekleştiriyor.

Şaşırtıcı derecede sadece 3.5 microwatt elektrik ile çalışan cihaz, herhangi bir bataryaya ihtiyaç duymayan yenilikçi bir yapıya sahip. Batarya yerine, radyo sinyallerini ve ışıktan gelen ortam gücünü kullanıyor. Cihazın üzerinde neredeyse bir pirinç boyutunda, baz istasyonuna sinyal gönderip almaya yarayan bir panel de bulunuyor.

Cihaz tamamen basit malzemelerden oluşuyor. Bunlar, kapasitif dokunmatik düğmeler, devre kartı ve diğer satışa hazır parçalardır. Daha etkileyici bir yanı ise bilim insanlarının, ekibinin sinyali bu kadar düşük bir güçle iletmelerini sağlamak için özel bir baz istasyonu oluşturabilmeleridir.

Şu anda cihaz, arama yapma konusunda sıkıntısız çalışıyor ve arayanları beklemeye alabiliyor. Ancak araştırmacıların, video aktarım, şifreleme yapabilen ve kapasitif bir ekrana sahip yeni bir cihaz için, yeni prototipler yapmaları gerekiyor.

Araştırmacılar, "Gelecekte tüm hücre merkezleri veya Wi-Fi yönlendiricilerin yerleşik baz istasyon teknolojisi ile gelebileceğini tahmin edebiliyorduk" dedi. "Her evde Wi-Fi yönlendiricisi varsa, her yerde pilsiz bir cep telefonu da bulabileceksiniz."