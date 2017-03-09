Şajınızın Bitmemesi için Kapamanız Gereken 7 Google Servisi

Android telefonlarda Google servisleri varsayılan olarak geliyor. Peki bu servisleri nasıl kapatabilirsiniz?

Google uygulamalarının çoğu ücretsiz, Android telefonlarda ise varsayılan olarak gelip hayatımızı kolaylaştırıyorlar. İş yaşamında da birçok kolaylık sağlayan bu uygulamalar birçok telefonun arka planında çalışıyorlar. Peki bu uygulamaların pil ömrümüzü nasıl etkilediğini biliyor muydunuz? Peki silinip silinmediklerini? Eğer sıklıkla kullanmıyorsanız, aşağıdaki ayarlarla bunları kapatabilir ve cihazınızın pil ömrünüzü uzatabilirisniz.

1-Google Play ve Google Servisleri

Eğer telefonunuzu root olarak kullanmıyorsanız, Google Play servislerini silemezsiniz. Eğer silerseniz, F-Droid ve benzeri 3. ortak bir program olmadan uygulama yükleyemezsiniz. Fakat Google Play servislerini devre dışı bırakabilirsiniz. “Ayarlar>Uygulamalar” diyerek “Google Play Servisler”e tıklayarak bu işlemi yapabilirsiniz.

2-Google Now veya Google App

Google App, en basit tarifiyle telefonunuzla Google’da arama yapabilmek için çalışan uygulamadır. Yine diğer varsayılan uygulamalar gibi silinemez. En fazla “Ayarlar>Uygulamalar” diyerek “Google App”a tıklayarak kapayabilirsiniz. Bataryanızın bitmemesi için Google Now’ı kapadıktan sonra “Ayarlar”dan “Google Now”a gelerek aktif/pasif tuşunu pasif olarak işaretleyin.

3-Google Maps

Google Maps de birçok kullanıcı tarafından kullanılan, büyük bir batarya tüketici uygulama. Ancak kullanmayanlar için açık kalması anlamsız, hele de silinmediği düşünülünce. “Ayarlar>Uygulamalar” diyerek “Google Maps”e gelin ve “Devre Dışı Bırak” deyin. “Ayarlar>Lokasyon>Mod”dan “Pil Tasarrufu” diyerek şarjınızı koruyabilirsiniz.

4-Google Takvim

Takvim kimilerinin bağımlısı olduğu, kimilerinin ise hiç kullanmadığı bir uygulama. Bu nedenle “Ayarlar>Uygulamalar” diyerek “Devre dışı bırak” tuşuyla pasif hale alabilirsiniz. Ayrıca “Ayarlar>Hesaplar”dan “Takvim”in yanındaki aktif/pasif düğmesini pasife alabilirsiniz.

5-Google Fotoğaflar

Google Photos da silinemeyen uygulamalardan. “Ayarlar>Uygulamalar>Fotoğraflar”dan “Devre Dışı Bırak” seçeneği ile devre dışı bırakabilirsiniz. Peki bu uygulamanın bataryamızı sömürmesini nasıl engelleriz? Uygulamayı açıp ayarlardan menü ikonunun üzerine tıklayarak “Ayarlar>Yedekleme & Senkranizasyon” kısmına gelip “Yalnızca şarj edilirken, Videolar ve Fotoğraflar”a tıklayabiliriz.

6-Google Hangouts

Google Hangouts, birçok kişiye büyük kolaylık sağlayan bir uygulama. Varsayılan bir program olduğu için root erişimi olmadan silinmeyen Hangouts’u devre dışı bırakarak pil ömrünüzü uzatabilirsiniz. Alternatif olarak da Signal veya Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanabilirsiniz.

7-Google Chrome

Android cihazların varsayılan tarayıcı Chrome, birçok cihazda root erişimi olmadan silinemiyor. Ancak “Ayarlar>Uygulamalar” diyerek “Devre dışı bırak”a tıklayıp çalışmamasını sağlayabiliyorsunuz. Eğer daha az pil tüketen bir tarayıcı istiyorsanız Firefox daima iyi bir alternatif olacaktır.