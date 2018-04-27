Şarja İhtiyaç Duymayan Araba İcat Ettiği Söylenen Mucit!

Detaylarıyla anlam kazanan bir komplo teorisi, internetin gündemine oturdu. Zimbabveli Maxwell Chikumbutso isminde bir mucidin şarj edilemeye ihtiyaç duymayan, elektrik gücünü radyo sinyalleri ile alan bir otomobil icat ettiği söyleniyor. Bir yerlerden tanıdık geldiyse sıkı durun, çünkü hikaye çok farklı yerlere uzanıyor.

İnsan, itilmeye ihtiyacı olmayan araçları icat etti. İnsan, yiyeceğe ihtiyaç duymayan beygir gücünü keşfetti. İnsan, kömür gerektirmeyen elektrik santralini buldu. İnsan, benzine ihtiyaç duymayan arabayı icat etti. Sıradaki hedefi, şarj edilmeye ihtiyaç duymayan bir araba icat etmekti.

Bir yerden başka bir yere olabildiğince kısa sürede gitmeye olan merakımız, tarih boyunca yaşantımızı değiştirdi. Ulaşılması için tarih sahnesinde çok az sayıda insanın sonuca yaklaştığı bir hedef var: Kablosuz elektrik enerjisi. Eğer bir gün mümkün olursa, muhtemelen ilk kullanacağı alanlardan birisi de yine otomobiller olacak. Size bir yerden tanıdık geldi mi?

Bu hafta başında ortaya atılan bir iddiaya göre gizemli bir mucit, şarja ihtiyaç duymayan bir otomobil geliştirdi. Aslında bu haberin 2015 yılına dayanan bir geçmişi de vardı. Zibabwe’nin çok tıklanan haber sitelerinden OfZimba’nın buradan ulaşabileceğiniz içeriğinde Maxwell Chikumbutso adında bir mucidin icadından bahsediliyor. Haberin özeti ise şöyle:

“Elektrikli otomobiller üzerine çalışan SAITH Holdings’den yapılan bir açıklamaya göre Maxwell Chikumbutso, Saith bünyesinde şarja ihtiyaç duymayan bir otomobil geliştirdi. Otomobil saatte en fazla 90 km hıza kadar çıkabiliyor. Ayrıca 6 kişilik bir Ford Ranger’ı çekebilecek kadar güce sahip.”

Zimbabveli mucidin çalıştığı şirketle aynı ismi taşıyan Saith isimli bu otomobil, “yüksek radyo frekans enerjisini doğrudan elektriğe çeviren” bir motora sahip. Haberlerden sonra sırra kadem basan adama günümüzün Nikola Tesla’sı yakıştırmaları bile yapılıyor. Kendisinin Tesla’ya ait olup saklandıklarına yönelik komplolar ortaya atılan gizli belgelere ulaştığı bile söyleniyor.

Maxwell’den gelen en son haber, 11 Haziran 2017 tarihine ait ve kendisinin ülkesini terkedip ABD’nin Kaliforniya eyaletine taşındığı söyleniyor. Bu haberi de bizzat kendisi, Zimbabwe Observer isimli yerel basın kuruluşuna açıklıyor, yeni evlerinin artık Kaliforniya olduğunu söylüyor.

Dahası da var. Bu gizemli mucidi ABD’ye taşıyan kişinin bizzat Donald Trump olduğu söyleniyor. Saith Holding’e ait internet sitesinde şirketin faaliyet gösterdiği adreslere ilişkin bilgi yer almıyor. Bu iddialar, akıllara pek çok soruyu getiriyor. Mucidin Elon Musk’ın şirketi Tesla ile bağlantısı olduğunu yönelik komplolar da var. Gene de en çok merak edilen soru şu:

Maxwell Chikumbutso nerede?