Şarjı Bitmek Üzere Olan Yabancılarla Chat Yapın: "Die With Me!"

Her gün birbirinin benzeri özelliklere sahip programlar ve oyunlar piyasaya çıkadursun, bazıları yaratıcılıkları ile diğerlerinden hemen sıyrılıyor. Onlardan biri de Die With Me.

Die With Me isimli bu mesajlaşma uygulaması şu ana kadar gördüklerinizin hiçbirine benzemiyor. En başta, bu programı kullanabilmeniz için şarjınızın %5 veya altına düşmesi gerekiyor. Öbür türlü programa giriş sağlayamıyorsunuz. Chat odalarına gelen herhangi birinin de, aynı şekilde sizin gibi şarjı %5 veya altında oluyor. İLGİLİ HABER App Store'da Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 8 iPhone Uygulaması! Yazılımın yapımcısı Dries Depoorter'ın yaptığı açıklamaya göre, programın yegane amacı bitmekte olan şarjınıza rağmen, akıllı telefonunuzla pozitif bir şeyler yapabilmek. Bunun yanında, programın fikir aşamasındaki hedefi, kısa süreli bir vakit olduğu için karşı cinsle olabilecek en kısa sürede muhabbeti yoğunlaştırıp bir buluşma ayarlamak olarak belirtilmiş. İlk bakışta oldukça eğlenceli duran bu uygulamanın iki küçük noksanlığı göze çarpıyor. Birincisi uygulamanın paralı olması, diğeri de bu sebepten ötürü chat odalarının çoğunlukla boş olması. Android için 4.5 TL, iOS için ise 1.30 TL'den satın alabilirsiniz. Siz bu fikir hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşın lütfen. Die With Me  İNDİR Die With Me  İNDİR

Kaynak : http://mashable.com/2018/01/20/die-with-me-chat-app-only-works-when-phone-battery-dying/#5dihT_S6Mqqz

