Japon menşeili COTODAMA şirketi çalan şarkının sözlerini gösteren hoparlör modelini geçtiğimiz günlerde ABD'de satışa sundu.

Teknoloji gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Geçen yıl Japonya'da piyasaya çıkan "COTODAMA Lyric Hoparlör", şık tasarımı ve önemli işlevi ile karaoke sevenleri büyülemeyi başardı. El yapımı olan bu üründen ortalama olarak her ay 15 adet üretiliyor. Hoparlörün şarkı sözü teknolojisi ise Japonya'nın en büyük şarkı sözü veritabanı olan SyncPower Corporation (PetitLyrics) ile bağlantılı çalışıyor, bu nedenle de cihaz şarkı sözlerini kendisi buluyor.

Ürün önce bir şarkıyı tanıdıktan sonra tarzı analiz ediyor. Daha sonra ise yazı tiplerini ve animasyonları ise buna göre seçiyor. Örneğin, yavaş bir aşk şarkısında hassas bir animasyon karşılarken, hareketli bir rock şarkısında keskin ve hızlı animasyonlar bizlerli karşılıyor. Herhangi bir şarkı sözü bulunamazsa veya enstrümantal bir şarkı çalınırsa, hoparlör müzikle senkronize olan animasyonlu soyut grafikleri gösteriyor. Android kullanıyorsanız yalnızca Lyric Hoparlör uygulaması ve Spotify uyumlu, ancak iOS sürümü Apple Müzik, Deezer, Google Play, SoundCloud ve YouTube gibi diğer hizmetleri de destekliyor.

COTODAMA'nın Lyric hoparlörleri şu anda yabancı bir alışveriş sitesinde 4,500 dolara satılmakta. Türkiye'de henüz bulunmayan ürünü satın almak istiyorsanız 15.000 TL'den daha fazla ücret ödemeniz gerekiyor. Ürünün satıldığı sayfaya ise buradaki linkten ulaşabilirsiniz.