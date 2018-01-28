ABD Telif Hakkı Kurulu, Apple ve Spotify gibi devleri üzecek bir karar verdi. Şarkı sözü yazarları, müzik paylaşım servislerinden, önümüzdeki 5 yıl içinde %43.8 oranına varan bir ödeme zammı alacaklar.

Yazarlar ilk bakışta büyük bir zafer kazanmış gibi görünse de asıl amaçlarına ulaşamadılar. Alınan karar doğrultusunda sadece telif hakkı için yapılan ödemeye belirli bir artış sağlandı. Ancak yazarların asıl amacı tıklama başına belirli bir ücretlendirme almaktı.

Eğer şarkı sözü yazarları amaçlarına ulaşmış olsaydı, popüler şarkılardan hatrı sayılır bir gelir elde edeceklerdi. Düşünüldüğünde sabit telif ödemeleri almak, yerine şarkının popülaritesiyle orantılı bir ödeme onların en doğal hakkı gibi görünüyor. Çünkü her ne kadar şarkıyı seslendiren kişi ve beste önemli olsa da, söz yazarı da eş değerde önem görmeli.

Söz yazarlarının devamlı düşük telif ücretlerinden şikayet ettiği düşünülürse, alınan kararın onları tatmin edip etmeyeceği merak konusu. Ayrıca bu kararın müzik paylaşım servislerinin de hoşuna gitmeyeceğini düşünüyorum. Tıklama başına hesaplama yapılmayacağı için popüler şarkılara çok da büyük ödemeler yapmak zorunda kalmayacaklar. Ancak alınan karar doğrultusunda %43.8 oranında yüksek telif ödemek zorunda kaldılar. Sonuç olarak bir kazananın olmadığını ve her iki tarafında kaybettiğini söyleyebilirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Söz yazarları sizce de daha fazla ödeme almayı hak ediyorlar mı?