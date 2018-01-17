Muhtemelen benzini bittiği ve yarı yolda kaldığı için kendince bir çözüm üretmeye çalışan şarkıcı Ebru Polat, aracının benzin deposunu suyla doldurdu.

Çaresizlik, bazen insanlara hiç olmadık şeyler yaptırabiliyor; tıpkı şarkıcı Ebru Polat’ta olduğu gibi. Son dönem şarkıcılar dünyasının üyelerinden olan Ebru Polat, İstanbul’un elit semtlerinden Nişantaşı’nda, ‘belki çalışır’ ümidiyle benzini biten aracının benzin deposunu suyla doldurdu.

800 bin TL değerindeki Porsche marka aracının benzini bitince sinirlerine hakim olamayan şarkıcı, aracını tekmelerken görüntülendi. Sonrasında arkadaşını arayarak ne yapması gerektiğini soran Ebru Polat, ‘hararet yapmışsa su dök’ şeklinde cevap almış ve su dolu şişeyi komple aracın benzin deposuna dökmüş. Her ne kadar çevresindeki muhabirlere ‘suyu yanlışlıkla benzin deposuna döktüm’ dese de, bunu magazin dünyasına malzeme olmamak için söylemiş olabilir gibi geliyor bana.

Aşağıda şarkıcının deposunu suyla doldururken çekilmiş görüntülerini göreceksiniz.