Marilyn Monroe Uzaylılar Hakkında Bildikleri Yüzünden Öldü!

Uzaylıların adının geçtiği uçuk iddialara bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez içinde tüm dünyanın yakından tanıdığı tarihi simalardan Marilyn Monroe da var: Kendisi uzaylılar hakkında bildiği gerçekler yüzünden öldürüldü.

Uzaylılarla ilgili komplo teorileri her zaman büyüleyici ve merak uyandırıcıdır. Bazen bu durumun farkında olan teorisyenler uçuk iddiaları ile gündeme gelmek isterler fakat insanları inandırmak için yeterli kanıtları yoktur. Bu konuda hem kanıtları sağlam olan, hem de Monreo’nun ölümü hakkındaki sır perdesini aralayan belgesel, söz konusu sarsıcı iddiayı gündeme getirdi.

Hollywood efsanesi olan ünlü isim Marilyn Monroe’nun ölüm nedeni hala net olarak bilinmiyor ve sadece bu konuda üretilmiş onlarca teori bulunuyor. Dr. Steven Greer'ın belgesele konu olan ispatı ise önemli ve tehlikeli olarak nitelendirdiği bir belgeye dayanıyor. Monroe’nun 5 Ağustos 1962’deki ölümü ve o dönemde yaşanan olayların sıradan olmadığını gözler önüne seriyor. Bilindiği üzere ünlü simaların çoğu, devlet adamları ile yakın ilişkiler içerisindedir ve bazen devlet sırlarına ulaşmaları o kadar da zor değildir.

Söz konusu belgeselde ise Marilyn Monroe’nun uzaylılarla ilgili gizlenmiş bilgilere sahip olduğu ve bu bilgileri sızdırmakla tehdit ettiğinin altı çiziliyor. Dr. Steven Greer iddiları şu sözlerle dile getiriyor:

“Çok tehlikeli bir belgeye sahibim. 5 Ağustos 1962’de ölü bulunan Marilyn’in dönemin başsavcısı Robert Kennedy ile yaptığı son telefon konuşmasında, bir basın toplantısı düzenleyip UFO projeleri hakkında bildiklerini anlatmakla tehdit ettiği yazıyor. Belgenin tarihi ise 3 Ağustos 1962, yani şüpheli ölümünden sadece 2 gün önce. Kendisinin ölüm sebebi yüksek dozda uyuşturucu kullanımı olarak açıklansa da, bildiğini düşündüğümüz şeyler basit değil.”

Monroe’nun Roswell Operasyonları ve o dönem yürütülen bir kaç uzaylı projesi ile ilgili bilgi sahibi olması doğal. Nitekim açıklamakla tehdit ettiği bilgiler düşünüldüğü gibi uzaylıların varlığını ortaya koymayabilir, bunun yerine hükümetin yürüttüğü gizli uzay çalışmalarını da içerebilirdi.

Anlaşılan o ki Marilyn Monroe’nun gizemli ölümü hakkındaki bu iddia uzun süre devam edecek tartışma yarattı ve hiç de biteceğe benzemiyor.