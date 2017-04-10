Şaşırdık mı? Hayır: Google, Bulunduğunuz Her Yeri Kayıt Altına Alıyor!

Bir bilişim dergisinin ortaya attığı ve kolayca ispatlanabilen iddiaya göre Google, konumuzu sürekli kayıt altına alıyor ve sunucularında saklıyor.

Modern teknolojinin pek çok faydası var, ancak bazı detaylar can sıkıcı. Bilişim sitesi Bright Side, teknolojinin karanlık yönünü kamuoyu ile paylaşıyor. Steven Spielberg'ün yönettiği ve Tom Cruise'un başrolünü üstlendiği “Azınlık Raporu” filmini hatırlıyorsunuzdur. Azınlık Raporu'nda Tom Cruise'un oynadığı karakter, yerinin tespit edilmesini engellemek için retinalarını değiştirtiyordu. Çünkü retinalar herhangi bir alışveriş merkezine girerken bile taranıyor ve kişinin bulunduğu mekan merkeze bildiriliyordu. Google'da da benzer bir gelişme olduğu ortaya çıktı. Evet, şirket her yerde akıllı telefon kullanıcılarını takip ediyor. Şirket, haritadaki bir kişinin nerede olduğunu işaretlemek için noktalar kullanan bir programdan faydalanıyor.

Eğer ikna olmadıysanız kendinizi izlemenin bir yolu var. Akıllı telefonunuzda kullandığınız Google hesabında oturum açmanız ve bu bağlantıyı takip etmeniz yeterli. Geçerli ayın birinci gününden beri bulunduğunuz yerlerdeki tüm kayıtları görebilirsiniz. Daha da inanılmaz olanı, hangi gizlilik ayarlarını seçerseniz seçmiş olursanız olun bilgileriniz hala Google tarafından bir sunucuda toplanıp saklanıyor.

Konum geçmişinizin hesabınızda etkin olup olmadığını kontrol etmek için “Google Haritalar Konum Geçmişi” sayfasına gidin ve Geçmiş ayarlarınıza erişmek için dişli şekilli simge düğmesine tıklayın. Hizmeti devre dışı bırakabilir veya etkinleştirebilirsiniz. Ancak konum geçmişinizin devre dışı bırakılması, ay içerisinde bulunduğunuz yerlerin sunuculardan silineceği anlamına gelmiyor.