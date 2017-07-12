Bir çok olayda olduğu gibi bu olayın da bilimsel bir açıklaması olmasına rağmen insanlar, gizemli komplo teorilerini bilimsel açıklamalara tercih ediyorlar.

O bir ay değil… Uzay istasyonu! şeklinde yorumlara neden olan tuhaf bir ‘dörtgen ay’ görüntüsü, böyle bir şeyin nasıl olabileceğini anlamaya çalışan insanlar arasında sayısız komplo teorisinin dile getirilmesine yol açtı.

Bu muhteşem resim, dünyanın sadık arkadaşı Ay’ın dörtgen biçiminde görünmesine neden olan tuhaf bir atmosferik olayı gösteriyor. Hal böyle olunca da şaşkına uğrayan bir çok okuyucu, bir açıklama bulabilmek için internette arama yapmaya başladı.

Gerçek şu ki, söz konusu olan şey ne bir uzaylı işgali, ne de bir uzaylı gemisi. Amatör astronomun şahit olduğu şey (karemsi Ay) aslında soğuk ve sıcak hava kıvılcımlarının karışımı nedeniyle oluşan Ay’ın biraz tuhaf görünmesine neden olan bir olaydı. Sayısız komplo teorisine neden olan, ama doğal bir olay.

Resim, Southern Maine Community College astronomi kulübünün gönüllü üyeleri, Ay’ın yükselişini Cape Elizabeth’teki Dyer Point’ten gözlemeye karar verdiklerinde, John Stetson tarafından çekilmişti.

John Stetson'ın 2016 yılında çektiği bir başka Ay görüntüsü

Bu resimde olan şeyin açıklaması gayet normal aslında: Gezegenimizin atmosferi, ki aynı zamanda mercek gibi davranır, Ay deniz üzerinde yükselirken rengini ve şeklini çarpıttığı için Ay’ın şekli karemsi çıkmış.

Atmosfer optiği uzmanı Les Cowley “John, Ay’ın buz dağı gibi göründüğünü söylüyor. Bu gayet doğal zira bu serap soğuk suyun bir sonucu. Maine sahilindeki soğuk su, üzerindeki havayı soğutuyor. Onun üzerinde ise daha sıcak olan bir hava bulunuyor. Böylece bir çeşit ısı çevrimi ve göz yanılgısı ortaya çıkıyor. Bu katmandan geçen ay ışığı kırılarak bazıları yukarıda bazıları ters dönmüş birkaç Ay görüntüsüne ayrılıyor. Hepsi bir araya gelince de kare biçimli buz dağını oluşturuyorlar” diyor.

Her ne kadar bilimsel olarak açıklaması olsa da, hala bir çokları bu açıklamalara kulak vermek istemiyor. Zaten gizemli şeylere olan merakı yüzündendir ki yeni gezegenler peşinde koşmaya devam ediyor insanoğlu.