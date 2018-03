Programlama ve kodların dünyasına yeni adım atıyor olsanız da, hali hazırda iyi bir programlama bilgisayarına sahip olması gerekmekte. İşte tam da bu noktada size 15 dizüstü, programlama bilgisayarı önerimiz var.

Tahmin edersiniz ki programlama yapmak, uzun saatler bilgisayar başında olmanızı gerektiren önemli bir eylemdir. Hele ki yazdığınız kodlar çalıştı mı, o zaman tadından yenmez. Bu bağlamda, piyasada çok fazla sayıda dizüstü bilgisayar olsa da, bunların hepsi sizin işinizi görecek kadar iyi değil.

Yazımıza giriş yapmadan önce, bir programlama bilgisayarının sahip olması gereken faktörlere bir bakalım. Temel olarak dikkate almanız gereken dört şey var. Bunlar İşlemci, RAM, İşletim Sistemi ve Depolamadır. İdeal bir programlama bilgisayarında; Intel Core-i5 İşlemci, 8 GB RAM ve depolama olarak SSD bulunmasını öneririz. Saydığımız bu özelliklere sahip bilgisayarlarda, Java, C++, Python, C#, Objective-C gibi çoğu dili geliştirebilirsiniz. İşletim sistemi ise daha çok geliştirmek istediğiniz programlama diline göre değişiklik gösterebilir. Örneğin iOS geliştirici olmayı planlıyorsanız, Apple bilgisayar almaktan başka bir seçeneğiniz yoktur.

Bu noktada sizin için en iyi dizüstü bilgisayar seçimi, geliştireceğiniz dile uygun olan bilgisayar olacaktır. Örneğin Android geliştirici olmak istiyorsanız bunun için eski Eclipse yerine muhtemelen yeni teknoloji bir Android Studio programı kullanmanız gerekecek. Eğer kullanıyorsanız bilirsiniz, Android Studio ağır bir programdır ve bu sebeple 8GB RAM’e sahip bir dizüstü bilgisayar işinizi rahatlıkla görebilir. Benzer şekilde Apple tarafından geliştirilen programlama dillerine merak saldıysanız, bir macOS cihazına merhaba demelisiniz.

Bunlar bir kenara dursun, grafiksel veya sayısal kısmı yoğun bir program geliştiriyorsanız, iyi bir CPU ve GPU ile Premium bir dizüstü bilgisayarına yatırım yapmalısınız. Bu noktada içeriğimizde siz geliştiriciler ve kodlayıcılar için seçtiğimiz, zehir gibi 15 bilgisayar mevcut. Gelin birlikte inceleyelim.

1,808.00 TL Altı, Programlama için En İyi Dizüstü Bilgisayarlar

1. Lenovo Ideapad 110

2. Dell Vostro 3468

3. Acer Aspire 3

3,013.00 TL Altı, Programlama için En İyi Dizüstü Bilgisayarlar

1. Lenovo Ideapad 310

2. HP 15-BS180TX

3. HP Envy

4,218.20 TL Altı, Programlama için En İyi Dizüstü Bilgisayarlar

1. Apple MacBook Air

2. Lenovo Ideapad IP 320E

3. Microsoft Surface Pro 4

4. DELL Inspiron 5379 2-in-1​

5. Asus VivoBook S1510UN-BQ217T

6,026.00 TL Altı, Programlama için En İyi Dizüstü Bilgisayarlar

1. Apple MacBook Pro

2. HP Envy 13-ad128TU

3. Dell XPS 13

4. ASUS VivoBook S1510UN-BQ139T

Her keseye, her özelliğe ve her kullanıma uygun çeşitli dizüstü bilgisayar seçeneklerini birlikte inceledik. Peki sizin favoriniz hangisiydi? Aralarında kullandıklarınız var ise, meraklılarına öneri olması amacıyla fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.