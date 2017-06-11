Vermont'taki bu evin, hem Amerika'da hem de Kanada'da toprağı bulunuyor ve sadece bir odadan başka bir odaya geçerek farklı ülkelerde bulunabiliyorsunuz.

Eğer Amerika'da veya Kanada'da yaşamayı düşünen fakat bir türlü karar veremeyen biri varsa, bu ev tam da ona göre olabilir. Vermont'taki bu eve sahip olacak kişi, iki ülke arasında bulunacak ve ikisinde de toprağı olacak. Sadece odaları gezerek bile başka bir ülkeye gidebilecek.

Mülkün sahipleri bazı sıkıntıları yaşadıklarını da dile getiriyor. Birincisi evin, ciddi bir tadilattan geçmesi gerekiyor yani epey bir işi var. Bir diğeri ise, evin iki ülkede de toprağı bulunduğundan, güvenlik kısıtlamalarını aşmak güç ve istedikleri her şeyi yapamıyorlar. Örneğin, evin sahipleri, daha öncesinde Kanada devriyesiyle sorunlar yaşadıklarını çünkü yeni devriye amirinin onları tanımadığını belirtiyorlar.

Yine de bu tarz eylemlerden rahatsız olmayacağını düşünenler için güzel bir opsiyon olarak karşımızda bulunuyor. Ayrıca Amerika ve Kanada arasında bir takım sıkıntılar olsa da, alan kişinin iki ülkede de evi bulunacak. Sonuçta hangimizin evi, iki ülke sınırları içinde bulunuyor ki?

Eğer ev ilginizi çektiyse veya evin ilanına bakmak isterseniz, buradan ulaşabilirsiniz.