Satın Aldığı BMW’nin Peşinatını Bozuk Para İle Ödedi

Çin’de yer alan bir BMW satış ofisinden aldığı aracın 11 bin dolarlık peşinatını bozuk para ile ödeyen müşteri mağazayı birbirine kattı.

Geçtiğimiz gün, geçen yıllarda gördüğümüz Samsung-Apple olayını hatırlatacak bir olay yaşandı. Apple ile Samsung arasında yaşanan bozuk para ile ödenen tazminat durumuna benzer gibi görünen bu olay, farklı olarak içerisinde bir art niyet barındırmıyor. 60 bin dolarlık BMW almaya karar veren müşteri, ödemesi gereken 11 bin dolar değerindeki peşinatı, 400 bin yen bozuk para ile yapmak istediğini söyledi ve satış ofisi çalışanlarının bu ödemeyi onaylaması sonrasında koli koli bozuk parayla ödeme gerçekleşti.

Evine verdiği siparişlerden artan tüm bozuklukları bir kenara atarak biriktiren müşteri, 11 bin dolarlık peşinatı bozuk parayla ödedi. Müşterinin 10 adet koli içerisine koyarak getirdiği bozukluklar, sayım aşamasında mağaza çalışanları tarafından seferberlik ilan edilmesine neden oldu.

Videoda da gördüğünüz gibi mağaza çalışanları binlerce bozuk parayı saymak için bir mesai harcadılar. Bu kadar yüksek bir birikimi sadece evine verdiği siparişlerin bozukluk kısmı ile biriktiren birinin toplamda siparişlerine ne kadar ödeme yaptığını gerçekten merak ediyorum. Bence evinde yemek yapmayı seçmiş olsaydı çok daha büyük yatırımlar yapabilirdi. Peki, siz bunun gibi bir yatırım yapıyor musunuz?