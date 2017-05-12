Telefonun Kaçak Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?

Kaçak ve çalıntı cihazlar, ucuz fiyata iyi telefon almak isteyenlerin baş belası oldular. Ancak E-Devlet ve BTK'nın ortak uygulaması sayesinde güvenli cihaz alışverişi mümkün.

Cep telefonu alırken hem cebimize uygun bir fiyat hem de iddialı özellikler olmasına dikkat ederiz. Bazen bu tercihimiz bizi ikinci el cihaz alımına yönlendirebilir. Sıfırına oranla ciddi derecede fiyat farkına sahip daha ucuz bir telefonu gayet iyi durumda olması koşuluyla herkes kabul edebilir, ancak gözden kaçmaması gereken önemli bir detay daha var: Ya telefonunuz çalıntı veya kaçaksa?

Eğer kullanılmış bir telefon satın almaya karar verdiyseniz, söylediklerimize kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Cihazınızın bir nevi kimlik numarası olan IMEI kodu standardıyla yurt dışından gelip gelmediğini kontrol etmeniz mümkün.

Cihazımın Kaçak ya da Çalıntı Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Cihazınızın kaçak ya da çalıntı bir cihaz olmadığını sorgulamak için Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun E-Devlet üzerinden kullanabileceğiniz güzel bir aracı var.

Telefonunuzda arama kısmına yazacağınız *#06# koduyla cihazınızın IMEI kodunuzu öğrenmekle başlayın.

koduyla cihazınızın IMEI kodunuzu öğrenmekle başlayın. Ekrandaki kodu şuradaki E-Devlet bağlantısına aşağıdaki gibi girin.

Sorgula butonuna tıklayın ve sonucu görün.

Gördüğünüz gibi "IMEI Numarası Kayıtlı" ibaresi ve Kaynak bildirimi bilgileri, telefonun kaçak olmadığına dair önemli bilgiler veriyor. Ayrıca marka ve model kısmında elinizdeki telefonu görüyorsanız cihazınız çalıntı değil.

Dikkat etmeniz gereken son şeyler:

IMEI kodunuzu tıpkı bankamatik şifreleriniz gibi korumanız ve güvenmediğiniz kişilerle paylaşmamanız gerekiyor. Zira cihaz kaçakçıları, internet ortamında ele geçirdikleri IMEI’leri kaçak cihazlara tanıtıyorlar. Böyle bir durumda siz mağdur olmayın.

İkinci el cihaz almayı düşündüğünüz kişiden IMEI nuramasını istemek, yukarıdaki durumdan dolayı yanlış anlaşılabilir. Ancak gerekli ödemeyi yapmadan evvel kendisiyle beraber bu işlemi uygulayıp, gözünüzle görmeden asla cihazı almayın.