Önümüzdeki hafta 4.48 milyar dolar ile Verizon’a satışının tamamlanması beklenen Yahoo’nun yeni ismi de belli oldu.

Yahoo hissedarları, firmanın iletişim devi Verizon’a olan satış işlemini onayladılar. Şirketten yapılan açıklamaya göre Yahoo’nun Verizon’a 4.48 milyar dolar karşılığında satılması, hissedarlar tarafından da onaylanmış durumda.



13 Haziran olarak belirlenen tam anlaşma tarihinin ardından Yahoo’nun yeni isminin ise ‘Altaba Inc.’ olacağı belirtildi. Bu açıklama ile birlikte Yahoo’nun New York borsasında işlem gören hisseleri günü %10.2 primle kapatırken, Verizon ise hisse başına %0.7’lik düşüş kaydetti.

Verizon, Yahoo’nun internet hizmetini ve arama motorunu, daha önce 2015 yılında 4.4 milyar dolar karşılığında satın aldığı America Online (AOL) ile birleştirerek Oath isminde yeni bir birim oluşturmak istiyor.Anlaşma ile birlikte uzmanlar, Yahoo’nun 1 milyardan fazla kullanıcısının Verizon’a geçeceğine vurgu yaparak şirketin internet hizmetleri piyasasında payının önemli ölçüde artacağını söylüyorlar.