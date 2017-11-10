App Store'a Hafta Sonu İndirimleri Uygulaması Geldi

App Store'dan indirilen uygulamaların içerisinden erişilebilecek olan fırsatlar, Perşembe-Pazar günleri arasında geçerli olacak.

Apple iOS 11’in çıkışıyla birlikte App Store’un görünümünü daha çok içerik yapımcılarını ön plana çıkaracak şekilde, makale, röportaj, nasıl yapılır, listeler gibi faktörlerin yer aldığı, aynı zamanda kullanıcı tavsiyelerinin de bulunduğu yeni bir tasarımla değiştiriyor. Şimdi ise ‘Sadece Bu Hafta sonu’ adlı yeni bir özelliği ekliyor yenilenme faaliyetlerine. Öncekinin aksine uygulamanın içerisinde yer alacak olan yeni bölüm, indirimli fırsatları listeliyor.

Apple’ın yapımcılarının özellik tanımı bölümünde yaptıkları açıklama şöyle:

“Bugün itibariyle favori uygulamalarınızı kullanırken tasarruf sağlayabileceğiniz yeni bir yöntemi uygulamaya açıyoruz. Giyimden yiyecek siparişine, otel rezervasyonlarından sinema biletlerine kadar, sadece bu uygulamalar üzerinden ulaşılabilecek muhteşem fırsatlar alacaksınız.

Bu indirimleri görmek için her Perşembe günü ‘Uygulamalar’ sekmesine gidin. Orada ‘Sadece Bu Haftasonu’ başlıklı, Pazar gününe kadar geçerli olacak özel promosyonların sunulduğu bir uygulama göreceksiniz.”

Açıklamada aynı zamanda Apple’ın promosyonu hızlandırmak için bir yerine, beş adet fırsatın sunulacağı da belirtiliyor.

Bu haftanın listesi %40 indirimli ‘HotelTonight’ rezervasyonlarını, Warby Parker’’dan ücretsiz kılıfı, ‘Under Armour’ siparişlerinden 20$’lık indirimi, Chipotle’dan ücretsiz ‘Chips&Queso’yu ve Shoptiques’den %15’lik indirimi kapsıyor.

Yeni uygulamanın tatil sezonunda gerçekleşecek alışveriş severleri hedeflediği zannediliyor. Zira bu sezonda özellikle Amerika’da mobil alışveriş ziyaretlerinin, ilk kez masaüstünü geçmesi bekleniyor.

Apple’ın bu müşterilerin bir bölümünün dikkatini çekerek alışverişlerde ve aynı zamanda seyahat gibi tatil harcamalarında tasarruf sağlayabilecekleri uygulamaları devreye sokması da mantıklı görünüyor.