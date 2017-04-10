18. yüzyılda tasarlanan Mekanik Türk'ün modern versiyonu üretildi.

1970'lerde ilk satranç oynayan bilgisayarlar ortaya çıkmıştı. Bu bilgisayarlar, günümüze kadar güçlenen kombinasyonları ile artık büyük satranç ustalarına bile taş çıkartan yapay zekalar haline dönüştüler. Öyle ki satranç konusunda kendini dünya çapında ispatlamayı başaran şampiyonlar artık bilgisayarlara yeniliyor, eğer yenerlerse ödül bile alıyorlar.

18. yüzyılda bir kraliyet hizmetkarı olan Wolfgang von Kempelen tarafından yapılan “Makanik Türk” robotunu duymuşsunuzdur. Napolyon ve Benjamin Franklin gibi ünlü isimleri satrançta madara eden bu tarihi robotu henüz duymadıysanız sizi şöyle alalım:

Elbette artık Mekanik Türk’te gördüğünüz yöntemler geçerliliğini yitirdi. Bunun yerine aynı efsaneden yola çıkan yazılımcı Joey Meyer, bir Raspberry Pi bilgisayarını programlayarak yeni satranç dehası robotu geliştirmeyi başardı.

Raspberry Turk adındaki robot, 'öğrenen' yetenekli bir satranç oyuncusu. Artık Mekanik Türk’ün efsanesi bir bakıma gerçek oldu diyebiliriz, zira Joey tüm robotik ve yazılımsal bilgisini kullanarak rekabetin oldukça zorlu olduğu bir robot yapmayı başardı.

Peki Nasıl Çalışıyor?

Joey, Raspberry Pi 3'ü bir kamera modülü ile birlikte kullanıyor. Tıpkı Mekanik Türk gibi ahşam bir masa kullanmayı ihmal etmemiş. Satranç tahtası üzerindeki görüntüyü alan kamera modülü sayesinde görüntüyü analiz edip hangi taşın nerede olduğunu kavrıyor. Yapılan hamlelere karşılık olarak farklı kombinasyonları bir araya getirip oyun sırası ona geçtiğinden hamlesini yapıyor. Öğrenmesini sağlayan şey ise Joey’in emeklerinden başka bir şey değil. Nitekim kendisi bunun için geniş bir veri kümesi programlamak ve robotu eğitmek zorunda kalmış.

Elleri yok!

Mekanik Türk’ün en büyük özelliği santranç taşlarını hareket ettiren bir ellerinin olması ve insan figürü karşısında oturmanızdı. Zira zaten tüm sistemin içerisinde de bir insan bulunuyor ve hamleleri o yapıyordu. Buna karşılık yeni Raspberry Türk ise satranç taşlarını kendiliğinden hareket ettiriyor. Joey bunu nasıl gerçekleştirdiğini şu şekilde aktarıyor:

“Hareket, sistemin tabanında bulunan dişlilere tutturulan iki servonun dönüşüyle ​​kontrol edilir. Kolun sonunda, bir ışını yukarı ve aşağı hareket ettiren başka bir servo bulunur. Kirişin alt kısmında ise satranç parçalarını kaldırmak için dinamik olarak etkinleştirilebilen bir elektromıknatıs yerleştirilmiştir.”

Ayrıca nasıl programlandığı ve robotiği hakkındaki daha ayrıntılı bilgiler için Raspberry Turk sitesine gidebilirsiniz.