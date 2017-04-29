Satürn'e Gönderilen Uzay Aracının Çektiği Görüntüler

NASA'nın çığır açan uzay aracı Cassini ömrünün sonuna yaklaştı, yakında Satürn'ün atmosferi uzay aracını parçalara ayıracak!

NASA Cassini uzay aracı ile Satürn'ü ayağımıza getirdi. Fakat uzay aracının ömrü kısıtlı. Aracın 15 Eylül'de Büyük Son (Grande Finale) ile Satürn atmosferine girerek, parçalanması bekleniyor.

Keşif gezisi, Cassini'nin 12 yıl önce Saturn'ün o güne dek çekilmiş en detaylı fotoğraflarını çekmesiyle başlamış ve arkadaşı Huygens uzay aracı da Satürn uydusu Titan'ı incelemek üzere gönderilmişti. Ancak her güzel şeyin sonu olduğu gibi, uzay aracının da sonu gelmek üzere. İşte Cassini'nin yok olmadan önce Satürnde yakaladığı muhteşem görüntüler şu şekilde:

Independent gazetesinin belirttiğine göre, Cassini'nin görevi, kendi güneş sistemimizdeki yaşam belirtilerini tespit etmek ve Satürn'ü ve uydularının biraz daha yakından tanımayı kapsıyor.