Bilim insanları, şimdiye kadar yapılmış en küçük yıldız keşfinin gerçekleştiğini bildirdiler. Dünya’dan yalnızca 600 ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldız, Satürn ile hemen hemen aynı boyutlara sahip.

Keşfinden sonra EBLM J0555-57Ab kod adının verildiği yıldız, ikili bir sistemin parçası ve daha büyük bir yıldızın yörüngesinde bulunuyor. Araştırmacılar, bir gezegen boyuna sahip yıldızın küçük yıldız tanımını değiştirdiğini dile getiriyorlar.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden gökbilimci Alexander Boetticher "Bu yıldız sadece biraz daha düşük bir kütleye sahip olsaydı, çekirdeğindeki hidrojenin kaynaşma reaksiyonu devam edemezdi ve yıldız, kahverengi bir cüce gezegene dönüşürdü" açıklamasında bulundu. Bir yıldız olarak nitelendirilmesine rağmen cisim, Güneş’ten 2000 ila 3000 kat daha soluk.

Keşfi yapan ekibin bir diğer üyesi olan Amaury Triaud, cüce yıldız hakkında, "Deniz fenerlerinin yanındaki mumlara bakmaya çalışmak gibi. Nitekim kütlesini ölçene kadar, transit geçiş yapan bir gezegene benziyordu" dedi.

Yıldızın boyutunu daha iyi anlamak için hemen alttaki karşılaştırmalı görsele bakabilirsiniz:

Yıldızların göreli hafifliği, gezegenlerin yüzeyinde sıvı su bulundurma olasılığını artırabileceğinden, bu gibi küçük, loş ve serin yıldızlar, yaşamı destekleyebilecek dünyaları yörüngelerinde barındırmak için en uygun adaylar olarak kabul edilirler. Ancak onları bulmak ve diğer cisimlerden ayırt etmek oldukça zor.

Triaud, açıklamalarını "Bu yıldız bildiğimiz en küçük doğal füzyon reaktörünü temsil ediyor. Dünya'daki laboratuvarlarda füzyonu tekrarlamaya çalışıyoruz” şeklinde tamamladı. Bulguların detayları yakın zamanda kamuoyuna açıklanacak.