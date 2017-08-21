Satürn'ü Araştıran Uzay Aracı Cassini Neden İmha Ediliyor?

Satürn'ü araştırmakla görevli Cassini, "Grand Finale" olarak adlandırılan büyük Satürn dalışı ile imha edilecek. Peki böyle bir adım atılmasının sebebi ne?

13 yıldan beri Satürn’ü ve uydularını araştırmakla görevli Cassini uzay aracı, görevinin sonlarına doğru ilerliyor. Bu mucizevi araç, Güneş Sistemi’nin en kusursuz gezegenlerinden birisi olan Satürn’ü araştırmış ve en sonunda uzayda olacak yaşamın en büyük kanıtını bulmuştu. Enceladus’ta yer alan buzun altında okyanus olduğunu keşfeden Cassini, bütün bu başarılarına rağmen yok edilecek. Satürn’ün halkaları ve yörüngesinde yapacağı 22 dalışın ardından bizzat Satürn’ün içerisine dalarak kendisini imha edecek başarılı uydunun bunun neden yaptığı tam olarak bilinmiyordu, ancak yeni bilgiler ışığında Cassini’nin 'ölüm' nedeni anlaşıldı.

Cassini'nin, Enceladus’un buzulu altında yaşam olma ihtimalini çıkardığı gün imha edileceği yönünde bir karar alındı. İlk olarak 1997’de geliştirilmeye başlayan uydunun son 20 yılın koşullarında iyice kirlenmiş olabileceği düşünülüyor. Dünyadan sterilize edilmeden gönderilen Cassini, eğer Enceladus’ta yaşam formu varsa gezegene ölümcül mikroplar taşıyabilir.

Fark ettiyseniz, NASA son zamanlarda bu olaya önem vermeye başladı. Gezegenden sorumlu çalışanlar arayan NASA, bu meslekte tam da bunu yapmaya çalışacak. Başka gezegenlerden dünyamıza veya bizim gezegenimizden başka gezegenlere gidecek çeşitli bakteri ve mikroorganizmalar, bağışıklık sisteminin hazır olmamasından dolayı gittiği yerdeki canlı yaşam formunu yok edebilir.

NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve İtalyan Uzay Ajansı’nın birlikte aldığı karara göre, en iyi yolun Cassini’nin yok edilmesi olduğu kararına varıldı. 15 Eylül’de son yolculuğuna çıkacak Cassini, yakında başlayacağı son 5 yörünge atlayışında daha fazla risk alarak Satürn’e daha fazla yaklaşmaya çalışacak. Bunun için Titan uydusunun çekim gücünü kullanacak uydu, uzaya daha fazla mikrop yaymamak için 15 Eylül’de son yolculuğuna uğurlanacak.

Yapılan açıklamalara göre Cassini, uzay araştırmaları arasında en başarılı uydulardan birisi oldu. “Satürn’ün kitaplarını yeniden yazdı” diyerek Cassini’nin önemini vurgulayan NASA mühendisi Earl Maize, Cassini’nin başarılarının bir devrim niteliği taşıdığını belirtti. Bundan sonra yapılacak tüm gezegen araştırma görevlerinde Cassini’nin olayı akıllara gelecek ve Dünya’dan çıkan uydular sterilize edilerek gönderilecek.

13 yıldan beri araştırdığı gezegeninin yanına giderek kendini imha edecek bu mucizevi uzay aracına bizlere sunduğu yeni bilgiler için teşekkürlerimizi sunuyorum.