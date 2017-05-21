Satürn'ün Kuzey Kutup Kasırgasının Gerçek Renkleri Nasıl?

Satürn'ün renklendirilmiş kuzey kutup kasırgası görselleri gözleri kamaştırıyor.

Cassini Uzay Aracı, Satürn'e her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Yaklaştıkça daha kaliteli fotoğraflar çekebilen uzay aracı, Satürn'ü daha önce hiç görmediğimiz bir şekilde görebilmemizi sağlıyor.

Uzay aracının çektiği her fotoğraf internette oldukça fazla ilgi görüyor. NASA'nın hızlıca internette paylaştığı görsellerin neredeyse hepsi siyah-beyaz olduğu için tam olarak beklentileri karşılamıyordu. Fakat bazı yetenekli kullanıcılar bu siyah-beyaz görselleri gerçek renkleriyle renklendirip paylaşmış durumdalar.

Astrofizikçi Sophia Nasr ve uzay düşkünü, yazar ve grafik tasarımcı Jason Major, Cassini Uzay Aracı'nın bazı görsellerini renklendirdi. Görselde görülen kuzey kutup kasırgası okyanuslarımızdaki gibi masmavi rengiyle ve 2000 kilometrelik merkeziyle dikkat çekiyor.

Çoğunlukla bütün kasırganın mavimsi bir renge sahip olduğu belirtilse de mevsimsel değişiklikler sebebiyle bazen sadece ortası mavi dışı altınımsı bir renk olabiliyor.

Bu fotoğraflarda gördüğümüz kasırga, çok güçlü bir akım olmasına rağmen altıgen şeklini alıyor. Satürn'ün altıgeni olarak bilinen bu şekil 1980'li yılların başında Voyager uzay aracı tarafından keşfedildi.

Ayrıca Cassini Uzay Aracı bir süredir son Eylüldeki son görevine hazırlanıyor. Cassini, son görevinde bu gaz devinin içine dalarak yok olacak.