Satürn'ün Kuzey Kutbundan Gelen Enfes Fotoğraf!

Cassini'den gelen kutup fotoğrafları renklendirildi ve ortaya çıkan manzara, bu muhteşem gezegenin ihtişamını bir kez daha gözler önüne serdi.

NASA'nın Cassini uzay aracı, 26 Nisan'da Satürn'ün yüzükleri arasına uzun zamandır beklenen ilk dalışını gerçekleştirdi ve gezegene her zamankinden daha da yakınlaşmayı başardı. Cassini, Satürn'ün kuzey kutbuna doğru devam eden yolcuğuna dair bir fotoğrafı Dünya’yla paylaştı. Muhteşem bir manzaraya sahip olan ufuk açıcı kutbun simetrisi, insanın aklını başından alacak kadar çarpıcı.





Bu muhteşem görüntü, uzay fizikçisi Sophia Nasr tarafından son haline getirildi ve Satürn'ün kuzey kutbuna ait ilk net görüntü olma özelliğine sahip. Yukarıdaki görselde gördüğünüz mavi daire ise, saatte yaklaşık 500 kilometre hızla dönen bir kasırgaya ait.

Daha önce sahte renkli fotoğraflar ve illüstrasyonlar genellikle kırmızımsı bir kasırga gösteriyordu, gerçek renginin mavi olduğu anlaşıldı ve artık orada nelerin dödüğünü daha net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz.

Nasr, Cassini'nin kırmızı, yeşil ve mavi filtreleri kullanarak yakaladığı üç farklı görüntüyü özenle birleştirip gerçek renkteki fotoğrafını oluşturmak için photoshop katmanlarını kullandı.

Discover Magazine dergisi mavi rengi, "Güneş ışığının saçılmasından geliyor, aynı fenomen gezegenimizde gördüğümüz mavi gökyüzüne sebep oluyor" şeklinde açıkladı. Başka bir deyişle bu bir eser veya bir sanatçı sunumu değil, bir şekilde oraya ulaşabilseydiniz karşılaşacağınız manzaranın ta kendisi.