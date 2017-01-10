Satürn'ün 'Ölüm Yıldızını' Andıran Uydusunun Fotoğrafları Yayınlandı!

Satürn gezegeninin düzinelerce ayı var ancak bir tanesi, "bizim için" son derece özel.

Her ne kadar Satürn'ün düzinelerce uydusu olsa da; aralarından bir tanesi, biz bilim-kurgu tutkunları için çok özel bir öneme sahip. Mimas adı verilen ay; Darth Vader ve Palpatine'ın uğrak yeri, asilerin sürekli yok etme hayalleri kurduğu(sonunda da başardığı) kurgusal Ölüm Yıldızı ile fiziksel benzerlik gösteriyor. NASA, uyduya ait fotoğrafları basınla paylaştı.

Mimas, 396 kilometre çapında yani Yıldız Savaşları kültü Ölüm Yıldızı'ndan iki kat daha büyük. Geniş çaplı Herschel Krateri, Ölüm Yıldızı'ndaki dev çanağa benziyor. Her ne kadar oraya bir süper lazer entegre etmek istesek de, söz konusu kraterde Everest yüksekliğinde muazzam bir dağ bulunuyor.

Söz konusu fotoğraflar, NASA'nın göreve yolladığı Cassini Sondası tarafından, 185.000 kilometre uzaklıktan çekilmiş. Cassini, yolculuğuna 1997 yılında Satürn'ün gizemlerini ortaya çıkartmak için başlamıştı. Söz konusu görev, 2017 yılı Aralık ayında sona erecek.