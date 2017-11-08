Satürn'ün Uydusu Yaşamı Destekliyor Olabilir!

Bilim insanları Enceladus'un yaşamı destekliyor olabileceğini uzun zamandır biliyorlardı. Fakat yeni bir araştırma, uydunun karmaşık canlılar barındıran bir yer altı okyanusuna sahip olabileceğini gösteriyor.

Satürn’ün uydusu olan Enceladus’ta yaşamın oluşması için gerekli maddelerin bulunduğu daha önce NASA tarafından açıklanmıştı. Buradaki tek sorun uydunun, üzerinde yaşanamayacak kadar soğuk olmasıydı.

Bununla birlikte Nature Astronomy’de yayınlanan yeni bir araştırma, Enceladus’ta olası bir tuzlu yer altı okyanusunun nasıl olabileceğini ve bu okyanusta hayatın nasıl oluşup gelişebileceğini ele alıyor.

Cassini misyonunda Enceladus hakkında elde edilen verileri kullanan araştırmacılar, böyle bir okyanusun nasıl olabileceğini görmek için eldeki verileri bilgisayar modellemeleri ile eşleştirmeye çalıştılar.

Buna göre Enceladus’ta bulunan su, uydunun çekirdeği tarafından ısıtıldıktan sonra kabuğun ince olduğu yerlerden dışarıya atılıyor. Bu durum da, Enceladus’un güney kutbunda sıklıkla gerçekleşen sıcak su fışkırmalarına neden oluyor.

Open University’de Gezegen Yer Bilimcisi olan Profesör David A Rothery, Enceladus’ta kimyasal reaksiyonların bugün hala devam ediyor olmasının, uydunun en az bir milyar yıllık geçmişi olduğu gösterdiğini söyledi.

Rothery’e göre bir milyar yıl, yaşamın oluşması ve gelişmesi için son derece yeterli bir süre. Dolayısı ile Rothery, Enceladus’un kabuğunun altında mikrobik bir canlı topluluğu olabileceğini ve varsa bu canlıları incelemek istediğini belirtti.

Konuyu araştıran bilim insanlarının şimdi yapacakları iş, Enceladus’ta bulunan hidrotermal yarıkları incelemek. Dünya dışı bir gezegen ya da uyduda yaşam keşfetmek, Dünya’daki hayatın nasıl var olduğunu anlamak için büyük önem taşıyor.