Satürn'ün Uydusu Enceladus'taki 'Yaşam' Tam Olarak Neye Benziyor?

Muhtemel canlı türlerinin enerji kaynakları, boyutları, yaşadıkları bölgeler neresi? Orada bir "Enceladyalı" ile karşılaşma ihtimallerimiz nedir?

Dünya dışı yaşam arayışlarımızın sürekli negatif sonuçlara ulaştığı uzun bir serüveni NASA’nın geçen hafta yaptığı açıklamalarla noktaladık. Artık muhtemel uzaylı yaşamı için nereye bakacağımızı biliyor, tek bir yer için çalışmalara odaklanıyoruz: Enceladus!

Keşfedildiği günden bu yana sadece buzdan ibaret olarak herkesin aklında yer eden Enceladus'un aslında herkesi yakan bir içi varmış. Hatta söz konusu çekirdeğinin sıcaklığı olunca yüzeydeki buz tabakasının atmosfer görevi gördüğü büyük bir okyanusu barındırması da ayrı bir mucize olarak karşılanıyor.

Tabi asıl önemli nokta bir okyanusun varlığı değil artık. Çünkü Enceladus yüzüyinde bulunan 5 kilometre kalınlığındaki buz tabakası altında, tam 65 kilometre derinliğindeki okyanusun içinde kimyasal tepkimeler tespit edildi. Tıpkı gezegenimizdeki yaşamın başlangıcı gibi okyanuslarda başlayan hayatın, Enceladus için de geçerli olabileceğinden şüphe ediliyor.

Oradaki sıvının yapısına göre evrimleşen canlıların olması çok yüksek ihtimal. Ayrıca okyanus tabanında ve yüzeydeki buzulun güney kutbuna doğru olan bir alanda yüksek enerjili gayzer patlamarı da var. Okyanusun içinde bulunan hidrojen molekülleri ise tek hücreli canlıların varlığı için aranan ilk şart. Diplerine kadar gittikçe artan sıcaklık zeminde 90 santigrat dereceye kadar ulaşıyor.

2015 yılında yapılan Cassini görevinde uzay aracı, söz konusu gayzer patlamalarıyla uzaya saçılan bileşenlerin içinde organik moleküller keşfetmeyi başardı. Şu an deniz yosunlarının yeryüzünde var olan tüm ormanlardan daha fazla oksijen ürettiğini biliyoruz. Enceladus’taki muhtemel organik yaşam oradaki canlıların yaşaması için gereken molekülleri üretmekten sorumluysa?

Peki karanlık bir okyanusta yaşaması muhtemel canlılar nasıl olurlar?

Bunun için çok uzağa gitmeye gerek yok. Hala keşfemediğimiz derin okyanus canlıları ve anti tek hücrelilerin varlığını biliyoruz ve neredeyse her yıl bir düzine yeni su canlısı keşfediyoruz. Elbette söz konunu Enceladus’ta hayatın yeni başladığıysa, muhtemelen bu canlılar gezenemizdeki gibi gözle görülür değil mikroskobik boyutlara sahip olacaklardır. Bunu biz değil, NASA’da çalışan astrobiyolog Rocco Manicelli söylüyor.

Yüzeyi neredeyse mutlak soğukluk sınırına yakın: -201 santigrat derece. Bu durum yüzeyinin tıpkı Dünya’nın ozon tabakası görevini taklit ettiğini gösteriyor. Yalnız tek bir fark var; bizim gezegenimiz ışığı soğurup bir miktarını geçirdikten sonra kalanını yansıtıyor, Enceladus ise üzerine düşen tüm ışığı.

Asıl soru: Yaşamın enerji kaynağı nasıl sağlanıyor?

Bu soru gene astrobilyolog Manicelli’ye ait. Kendisi üzerine basa basa şunu söylüyor “Yaşamın bir enerji kaynağına ihtiyacı var ve daha fazla şey üretilmesi dolayısı ile sürekliliğin sağlanması şart. Buz tabakası kalın olduğu için içerideki mikro organizmaların Güneş'ten enerji almaları çok düşük bir ihtimal.”



Enceladus'ta herhangi bir hayat varsa muhtemelen Dünya’daki gibi deniz ekosistemlerini sürdürmenin anahtarı olan hidrotermal menfezleri -yani okyanus tabanındaki sıcak su kaynakları- etrafında yoğunlaşmıştır. Dünya’daki benzer yerlerde tüp solucanları ve bazı karides türleri gibi her türlü derin deniz canlıları, Güneş ışığına çok az erişimi olmasına rağmen hayatta kalabiliyorlar. Bu organizmalar kemosentez yoluyla Güneş ışığına gerek duymadan yaşıyorlar.

Belki de Encenladus’taki mikroplar, Ay'daki mevcut olan her türlü kaynaktan faydalanabilecek şekilde evrimleşmiştir. Ayrıca, mikropların hayatta kalmak için biyolüminesans kullanması olasılığı da var. Bu süreç, bazı derin deniz canlıları tarafından enerjiyi dönüştürmek ve böylece aşırı derecede karanlık ortamlarda ışık yaratmak için kullanılır.

Manicelli, “Okyanus yüzeyinin altında olan bazı balıkların gözünde, yaşayan mikroorganizmaların biyolüminesan olduğunu ve gözle görülür dalga boyu aralığında ışık verdiklerini biliyoruz” diyor. Nasıl mı? Aşağıda:

Enceladus'un hayat için gerekli temel maddeleri bulunduğunu biliyoruz, bu nedenle artık araştırmalar gezegenimizden devam etmeyecek. NASA önerilen Enceladus Yaşam Bulucu (ELF) da dahil olmak üzere birkaç görevi deniyor. Ancak kesin bir ispat için bir ya da iki bulgu değil, net kanıt ve argümanlarla dönülmesi şart. Hemen aşağıda bulunan tardigratlar ya da bilinen adıyla deniz ayıları, Enceladus yüzeyinde bulunacağına kesin gözüyle bakılan canlıların yani Enceladyalıların başında geliyor.