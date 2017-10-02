Satürn’ün Uydusu Titan’da Yaşama Dair Bir İz Daha Bulundu!

Hücrelerin dışarıdan izole olmalarını sağlayan hücre zarı, yaşamın ortaya çıkması için temel etmenlerden birisidir. Dondurucu ve bizim için ölümcül olan Titan’da hücre zarını oluşturan temel kimyasalın yaygın bir şekilde bulunduğu tespit edildi.

Bilim insanlarının dünya dışı yaşam arayışında hiç olmadığı kadar kritik bir sürece giriyoruz. Elbette bunu Satürn ve birbirinden esrarengiz uydularına borçluyuz. Geçtiğimiz ilkbaharda o zamanlar görevine devam eden uzay aracı Cassini, Satürn’ün buzla kaplı ve tam bir su deposu olan Enceladus uydusundan görüntüler paylaşmıştı. Bu görüntüler Güneş Sistemi’nde farklı bir yaşam bulabileceğimize dair umutları yeşertmişti.

Diğer yandan Satürn’ün ve uydularının gizemleri çöz çöz bitmiyor. Dünya dışında sıvı formda madde barındırdığı bilinen gezegen benzeri uydu, metan gazının sıvı halinden oluşan okyanuslara sahip. Elbette bir atmosfer ve dünyadaki döngüye benzeyen süreçler olduğundan bilim insanları Titan’a çok farklı yaklaştılar.

Yaşamın ortaya çıkması için gerekli olan maddelerden biri Titan’da keşfedildi!

Bilim insanları, canlıların en küçük canlı yapı taşı olan hücrelerin zarlarını oluşturabilecek bir kimyasalın varlığını keşfettiler. Hücre mimarisi açısından oldukça önemli olan bu madde “akrilonitril” olarak adlandırılıyor. Şili’de bulunan ALMA teleskobundan gelen verilerini yorumlayan bilim insanları bu maddenin aynı zamanda, uydunun atmosferindeki kahverengi ve turuncu rengi sağladığını tespit ettiler. Başka bir deyişle, cismin tüm döngüsüne dahil olabilmiş bir kimyasalla karşı karşıyayız.

Bu madde, canlı hücresini dış dünyadan ayırmak ve hücre içinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonların, izole bir ortamda gerçekleşmesini sağlamakla yükümlü olan hücre zarına kaynaklık ediyor.

Hem Cassini’nin hem de diğer teleskopların bulguları üzerinde çalışmalar devam ediyor. Titan’ın zorlu atmosferi, -179 derecedeki soğukluğu ve metan döngüsü dünya üzerindeki yaşam için uygun olmayabilir. Ancak tıpkı bizdeki oksijen ve azot döngüsüne benzer bir şekilde metan döngüsü için evrimleşmiş canlılar varsa?

İşte bu şüphe, insanlığı bambaşka bir çağa götürecek ve belki de arayışımız, dünya dışı yaşamı ispatlayacak bulgular elde etmemizi sağlayacak.