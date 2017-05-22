Canon'un 'Sauron'un Gözü' Lakaplı Efsanevi Lensiyle Tanışın!

Canon'un, 200mm f/1.8 değerinde olan efsane lensi 'Sauron'un Gözü' olarak anılıyor.

Yüzüklerin Efendisi serisinden esinlenerek anılan bu lensler, 1998'den 2004'e kadar 8 bin adet üretildiler. Bugünlerde 180 bin dolarlık 1200mm f/5.6L değerinde ve 12 tane üretilmiş çok nadir bulunan lensle kıyaslandığında, 'Sauron'un Gözü'nü 3 bin- 4 bin dolar gibi fiyatlara bulmak mümkün.

Üretilen 8 bin lensten 7'si at yarışı fotoğrafçısı Jim Anderson'a ait. Ayrıca Anderson, diğer bir nadir bulunan Canon 6D DSLR'a da sahip. İlk olarak, kullanılan lenslerin her biri için 5.000 dolar ödemiş ve Japonya'dan getirtmiş. Bu lensleri, sahip olduğu Canon 6D DSLR modeline monte ederek kullanan Anderson, müthiş fotoğraflar yakalamayı başarmış.

Anderson, yaptığı röportajda şunları söyledi: "Lenslerin 5 tanesini iş için, birini yedek olarak ve birini de günlük hayatımda kullanıyorum. Kesinlikle muazzam lensler, çektiğim fotoğraflar müthiş çıkıyor."

200mm f /1.8 lensin ağırlığı sadece 3 kilo, objektif kapağı ise 500 gramdan daha az. Lens kapağı olmadan 8.2 inç, kapağıyla birlikte 12.8 inç ediyor.

Bu efsanevi lensin neler yapabileceğini görmek isterseniz, aşağıdaki görsellere göz atabilirsiniz.

Jim Anderson'ın diğer fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz.