Savaş, 1984 Kış Olimpiyatları'nın Yapıldığı Kenti Parçaladı

1984 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Saraybosna’nın çıkan savaş sonrasındaki halini gösteren fotoğraflar.

8 Şubat’ta başlayacak 2018 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan Güney Kore, stadyum ve diğer gereksinimleri karşılamak için 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Olimpiyatlara ev sahipliği yapan yerler için bu tür yatırımlar oldukça normal, ancak bu yerlerde genellikle gerekli alt yapı oluşturulmuyor ve görevini gerçekleştirdikten sonra binalar çoğunlukla terk ediliyorlar.

Bosna-Hersek’teki Saraybosna Olimpiyat Alanı için durum biraz daha farklı. 1 Mart 1992'den 14 Aralık 1995'e kadar süren ve 2 milyon insanın yurdunu terk etmesine neden olan savaş, olimpiyat alanını da parçalara ayırdı. Ardından yıllar geçmesine rağmen onarılmayan olimpiyat bölgesinin fotoğraflarını sizler için derledik.

Öncelikle biraz 1984 Kış Olimpiyatlarını hatırlayalım.

Saraybosna’daki olimpiyatların açılış töreni.

Bosna-Hersek, Kış Oyunları'na katılan ilk komünist devletti.

Bosna'nın tepelerindeki olimpiyat alanı savaş sırasında topcu kulesi olarak kullanıldı.

Terk edildikten sonra orman burayı içerisine almaya başladı ve her yerde otlar çıktı.

Bazı duvarları grafitilerle kaplı olsa da hala savaşın izlerini taşıyorlar.

Sarajevo'nun 25 km dışında, Mount Igman'da kentin kayakla atlama mekanı da topçu mevzii olarak kullanıldı.

Kaykay pistlerinde de hala kurşun delikleri bulunuyor.

Pistin atlama noktasında ilan tahtaları bulunuyor.

Şampiyonluk podyumu acınası halde.

Bir zamanlar kayak hakemleri değerlendirmelerini buradan yapıyordu.

Olimpiyat seyircilerinin tribünlerinde artık yabani çimler bulunuyor.

Savaş sonrasında terk edilen paten pisti.

1984 Kış Olimpiyatları resmi maskotunun solmuş çizimleri.

Terk edilen bölgede dolaşan hayvanlar.

Olimpiyat mekanlarının birçoğu 13.000'in üzerinde ölümle sonuçlanan Saraybosna kuşatmasının hatırlatıcısı olarak kaldı.

Ancak hala yaşam belirtisi olan yerler de bulunuyor. Jahorina dağı artık turistler ve yerli halk tarafından yaşamak ve gezmek için tercih edilmeye başladı.

Saraybosna sakinleri 1984 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmakla gurur duyuyor ve her yıl dönümünde kutluyorlar.