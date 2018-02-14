Savaş Alanındaki Yaralı Askerler Bu Dronelar İle Taşınacak

Georgie Teknik Araştırma Enstütüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir ekip, savaş alanındaki yaralı askerleri taşıması için bir drone geliştirdiler.

Savaş her ne kadar olması istemesek de hayatın ve günümüzün bir gerçeği ve savaş alanındaki yaralı askerlerin taşınması da can kaybının önlenmesi açısından oldukça önemli. Georgie Teknik Araştırma Enstütüsü, bu gerekliliği göz önüne alarak benzerlerinden birkaç özelliği ile ayrılan bir drone geliştiriyor.

Elbette kendilerinin projeyi geliştirirken ilk düşündükleri savaş alanında kullanılması olsa da, deprem veya sel gibi doğal afetler esnasında mahsur kalan sivillerin de kullanılması düşünülüyor. Peki daha önce zaten ağır yükler taşıması için tasarlanan birçok drone varken bu drone diğerlerinden nasıl ayrılıyor?

Georgia Tech'in mekanik okulunda yardımcı doçent olan Jonathan Rogers'ın açıklamasına göre bu dronelar belli bir yükü tek başına kaldırmak yerine diğer dronelar ile ortaklaşa çalışabiliyor. Yani ttek bir drone tarafından taşınamayacak ağırlıkta olan bir yük, iki veya daha fazla drone bir araya gelip ortaklaşa çalıştığında taşınabiliyor.

Her biri 65 kilograma kadar yük taşıyabilen bu drone savaş alanında veya afet bölgesinde birbiriyle nasıl kordineli çalışabilecek? 2 veya daha fazla kişinin aynı anda kontrol ettiği durumlarda sorunsuz bir kurtarma işlemi sağlanabilecek mi tabi ki bunlar akla gelen sorular. Bununla birlikte elektrikli ve otonom savaş uçakları ve deniz altılar, yaralı taşıyan drone türleri derken oldukça ilginç bir döneme de girdiğimiz aşikar.