PUBG Corp.'tan Fortnite Yaratıcısına Telif Hakkı Davası!

Fortnite'ın kendi oyun deneyimini kopyaladığını iddia eden PUBG Corp., Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde Epic Games hakkında telif hakkı ihlali davası açtı.

Geçtiğimiz yıl PlayerUnknown's Battlegrounds’un (PUBG) erken erişime açılması ile ‘battle royal’ oyunların popülaritesi artmaya başlamış, Fortnite’ın da piyasaya çıkmasıyla battle royal oyunlarının popülaritesi adeta tavan yapmıştı. Fakat ücretsiz olan Fornite’ın çıkışı, PUBG’nin 1 numaradaki yerini kaybetmesine neden olmuştu.

Fakat PUBG-Fortnite rekabeti, PC ve oyun konsollarından mahkeme salonlarına taşacak gibi duruyor. PUBG’nin yaratıcısı olan Güney Kore merkezli geliştirici PUBG Corp., telif hakkı ihlali nedeniyle Fortnite’ın yaratıcısı olan Epic Games’e dava açtı. PUBG Corp.’un iddiasına göre Fortnite, PUBG’nin bir kopyası olma niteliğini taşıyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı açıklama ile Fortnite’ın PUBG’nin bilinen battle royal deneyimini kopyalayacağından endişeli olduklarını dile getiren PUBG Corp., PUBG’nin ilk battle royal hayatta kalma shooter oyunu olduğunu iddia etmişti. Şimdi ise Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Fornite’ın PUBG’nin bir kopyası olup olmadığına karar verecek.

Olayı daha da dramatik hale getirecek olursak, geçmişte Epic Games ile PUBG Corp.’un bir iş ilişkisi olduğunu görüyoruz. Güney Koreli PUBG Corp., oyun dünyasını sarsan PUBG’yi geliştirmek için ABD merkezli Epic Games’in Unreal Engine motorunu kullanmak için lisans izni almıştı. Elbette o zamanlar iki şirket arasında bir rekabet söz konusu değildi.

Tüm kayıtlar incelendiğinde görülüyor ki PUBG-Fortnite arasındaki yasal savaş, şu an için Güney Kore’yle sınırlı kalacak. Fakat mahkemenin Fortnite aleyhine vereceği bir karar, oyunu global olarak etkileyecektir. İlerleyen dönemde iki şirket arasındaki yasal ve sanal rekabet nasıl şekillenecek bekleyip göreceğiz.