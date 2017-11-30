Apple, Qualcomm'a Yeni Bir Patent Davası Açtı

Apple, cihazların kullanım sürelerini maksimuma çıkaran bir teknolojiyi izinsiz kullandığı gerekçesiyle Qualcomm'u bir kez daha dava etti.

Dünyanın en önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Apple ile dünyanın en büyük ARM işlemci üreticilerinden biri olan Qualcomm, aylardır birbirleri ile savaş halindeler. Apple, bu savaşa bir cephe daha açarak Qualcomm’u kendisine ait sekiz farklı pil patentini ihlal etmek suçu ile dava etti.

Dava konusu olan pil patentleri, akıllı telefonların gün boyunca maksimum kullanım süresine ulaşmasını sağlamaktadır. Patentleri kapsayan teknoloji sayesinde işlemciler sadece ihtiyaçları olan gücü çeker ve ihtiyaç duyulmadığında bazı bileşenlerin gücü kesilerek enerji tasarrufu sağlanır.

Apple’ın iddiasına göre Qualcomm, Samsung Electronics Co Ltd ve Alphabet'in Google Pixel cihazları için ürettiği Snapdragon 800 ve 820 çip setlerinde söz konusu teknolojiyi izinsiz bir şekilde kullandı.

İki büyük teknoloji devinin aylar süren çatışmalara girmesi patent davaları nedeni ile yeni teknolojilerin gelişmesini sekteye uğratabilir. Bu patent davalarının kullanıcıları etkileyip etkilemeyeceğini ise bekleyip göreceğiz.