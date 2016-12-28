Savaş Çıkartacak İddia: Rus Hackerlar, Ukrayna Ordusunu Android Üzerinden İzlemişler

Rus hackerların Ukrayna ordusunun önemli birimlerine ait verilere Android zararlıları üzerinden ulaştığı iddia edildi.

Rus hackerlar, adlarını son birkaç yıldır çok sık duyurmaya başladılar. Özellikle ABD başkanlık seçimlerinde büyük etkilerinin olduğu iddia edilen Rus hackerlar hakkında bir başka söylenti daha var: Ukrayna ordusunun içerisine Android ile sızmak.

CrowdStrike’ın raporlarına göre Rus hackerlar, Android cihazlardaki zararlı yazılımlar üzerinden Ukrayna ordusuna ait topçu birliklerinin konumlarını takip ettiler. Hatta yine söylentilere göre söz konusu bu zararlı yazılımın, Ukrayna topçu birliğinden bir asker tarafından orduya özel bir yazılımın içerisine gizlendiği belirtiliyor. Uygulama, topçu birliğinin ağır silahlar kullandığı operasyonlardaki hedef belirleme işlemi için orduya yardımcı oluyor. Fakat içine gizlenen X-Agent zararlısının telefon iletişimlerine, konum verilerine ve rehberdeki kişilerin bilgilerine erişebildiği belirtiliyor.

Ukrayna’nın sivil güvenliği ve ordunun atacağı adımları açısından çok kritik bilgilere erişimi mümkün kılan bu uygulamanın 2014 yılından beri kullanıldığı söyleniyor. Yakın bir zamanda aralarında ciddi problemler yaşanan bu iki ülke arasında yine söz konusu hack olayı, yeni bir krizin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Her iki taraftan da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.