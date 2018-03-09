Savaş Uçağı Tepeden Geçerken Fotoğraf Çekmeye Çalışan İkili

Unutulmaz bir fotoğraf karesini yakalamanın en önemli kısmı şüphesiz doğru zamanda, doğru yerde olmaktan geçiyor.

Bu bağlamda havacılık fotoğrafçısı Norman Graf, Amerikan Donanmasının ‘mavi melekler’ olarak adlandırılan F/A-18 Super Hornets’in bir fotoğrafını yakalamak için pistin sonunda yerini aldı. Graf kuşkusuz birçok inanılmaz ve etkileyici çekim yaptı ancak çektiği fotoğraflardan daha çok akılda kalan bir şey varsa o da, duyduğu yüksek sesler ve şok dalgalarıydı.

Alanın çevresinde bulunan çitin üzerinde çok sayıda uyarı bulunuyordu. Videodan gördüğümüz kadarıyla bu uyarıların hepsinin mantıklı bir sebebi vardı ve bu uyarılar sadece Kaliforniya’daki Naval Air Facility El Centro gibi hava üstlerinin birer askeri mühimmat barındırması değildi.

Bunların yanı sıra F/A-18’in ortaya çıkardığı dönen toz izlerinden de gördüğümüz gibi uçağın arkasından çıkan büyük bir itki vardı. Kalkış sırasında uçağa yakın olmayı göze alıyorsanız kulak zarınızın patlamasını da göze alıyorsunuz demektir. Peki siz doğru zamanda, anı yakalamak için böylesine bir riski göze alır mıydınız?