Savcılıktan Açıklama: Recep İvedik, Türklüğü Aşağılamadı

Recep İvedik 5'te Türk milletini aşağıladığı gerekçe gösterilerek, Şahan Gökbakar hakkında başlatılan soruşturma sonlandı. Savcılık tarafından yapılan incelemeler sonucunda takipsizlik kararı alındı.

Yusuf E. isimli izleyicinin şikayeti sonucu, Şahan Gökbakar'a açılan dava takipsizlik ile sonuçladı. İzleyicinin şikayetinde, Recep İvedik 5'te Türk milletini aşağıladığı öne sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan saruşturma kapmasında, Recep İvedik 5'in yönetmeni Şahan Gökbakar'ın ifadesi alındı. İfadesi alınan ünlü komedyen, Recep İvedik 5'in Kültür Bakanlığı'nın onayıyla vizyona girdiğini ve aksi taktirde bakanlıktan bandrol alamayacağının altını çizdi. Gökbakar filmde Türk milletini ve bayrağını kesinlikle aşağılamadığını, tam tersine yücelttiğini düşündüğünü belirtti.

Recep İvedik 5'in 8 milyona yakın seyirce ulaştığını vurgulayan komedyen, neden şikayet edildiğine bir türlü anlam veremediğini ifade etti. Yapılan incelemeler üzerine savcılık, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıla şuçunun işlenmediğini kaydetti.

Azeri Sporcuyla Boks Sahnesi Tepki Toplamıştı!

Türkiye'de en çok izeleme rekorunu kıran Recep İvedik 5, filminde Recep İvedik karakterinin Azerbaycan forması giymiş bir sporcuyla boks yaptığı sahne tepki çekmişti. Bu sahne üzerine Giresun Üniversitesi'nden Azeri kökenli akademisyen Prof. Dr. Aygün Attar, "Kimse kalkıp filmdeki bu sahnenin basit bir komedi olduğunu ve insanları güldürmek için yapıldığını anlatamaz" diyerek tepkisini ortaya koymuştu.