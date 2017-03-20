Savulun Battal Gazi Geliyor Filmindeki Meşhur Sahnenin Sırrı

Başrolünde Cüneyt Arkın’ın oynadığı Savulun Battal Gazi Geliyor filminde, ilk izlediğimizde tüylerimizi diken diken eden bir ‘akrepli işkence’ sahnesi vardı. Aradan yıllar geçtikten sonra söz konusu sahnede akrep yerine hamam böceklerinin kullanıldığı ortaya çıktı.

Battal Gazi filmleri, Türk sinema tarihinin en çok izleyici kitlesine sahip filmleri arasında yer alır. O filmlerden bir tanesi de yine başrolünde Cüneyt Arkın’ın rol aldığı Savulun Battal Gazi Geliyor’dur.

Filmin en meşhur sahnesi ise Cüneyt Arkın’ın yüzünde akreplerin gezdirildiği işkence sahnesidir. Elbette izlerken ‘bunlar kesin gerçek akrep’ demiyorduk, fakat yine de ‘acaba bu sahneyi nasıl çekmişler’ diye de düşünmüyor değildik. Aradan yıllar geçti ve söz konusu sahnede kullanılan hayvanların akrep yerine hamam böcekleri oldukları ortaya çıktı. Özellikle filmin yeniden renklendirilerek restore edilmesinden sonra sahneler dikkatlice izlendiğinde, gerçekler daha net görülür oldu. Hamam böceklerinin üzerine plastikten yapılma akrepler yerleştirilmiş ve sahne bu şekilde çekilmiş.