‘Savulun Battal Gazi Geliyor’ Filmindeki Hatalar

Yeşilçam efsanelerinden biri olan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki ilginç hatalar, yıllar sonra ortaya çıktı.

Yapımcılığını Memduh Ün'ün üstlendiği 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filminin başrolünde yine, Battal Gazi rollerinin değişmez ismi Cüneyt Arkın vardı. Ancak 1973 tarihli filmde öylesine ilginç iki hata var ki...

Babası Battal Gazi'yi (Cüneyt Arkın) Bizanslıların elinden kurtarmaya çalışan Seyyit Battal (Cüneyt Arkın) babasını zindandan çıkarmak için, 7 farklı şövalyede bulunan anahtarları toplamaya çalışır.

Şövalyelerin birer birer işini bitiren Seyyit Battal, şövalye Boğa Anton (Sönmez Yıkılmaz) ile ormanda bir gezintiye çıkar.

Ve Seyyit Battal, tıpkı planladığı gibi Boğa Anton'u öldürür ve anahtarı ondan alır.

Filmde dikkat çekici olan ayrıntı ise, Boğa Anton'un Seyit Battal ile kavga ettiği esnada bıyıklarının bir kısalması, bir uzamasıdır. Saraydan çıkarken ve at üzerindeyken uzun olan bıyıkları, dövüş sahnelerinde birdenbire kısalmıştır.

Fakat Yeşilçam efsanesindeki yegane hata bu değil.

Yine aynı sahnede, Boğa Anton'un attan düştüğü esnada iki kolunda da olan bilekliklerden biri yere düşüyor.

Fakat hemen sonra, düşen bileklik tekrar kolunda görünüyor.