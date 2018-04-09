23 farklı Çocuk Hakları ve Çocuk Güvenliğine dair grup YouTube’un veri politikası hakkında şikayette bulundu. Onlara göre Youtube'un 13 yaş altı çocukların verilerini biriktirmesi ve kullanması son derece sakıncalı.

Bildiğiniz üzere youtube algoritması bize izlediğimiz ve aradığımız videolar doğrultusunda yeni videolar önerir hatta bu verileri Google ile paylaşarak daha fazla ilgili reklam görmemizi hedefleyen bir sistem kullanır. Fakat çocuk savunucusu gruba göre bu algoritma savunmasız çocuk zihinleri için bir silah olarak kullanılabilir ve kolayca yönlendirilebilir. Yani bu gruplar tarafından anlatılmak istenen: 13 yaşının altındaki çocukların video alışkanlıklarını takiben reklamlar ve benzeri materyallerle yönlendirilmesi son derece büyük riskler taşıyor, üstelik kanunen de birçok ihlal barındırıyor.

(COPPA) Çocukların Çevrim İçi Gizliliğini Koruma Yasası’nda açıkca belirtildiği üzere 13 yaş altı çocukların hesaplarından yapılan işlemlere ait veriler, kayda alınıp reklam ve benzeri materyal olarak kullanılmadan önce mutlaka ebevyn izni alınmalıdır. Ancak iddialara göre Youtube Algoritması, çocuklara yönelik videolar ile sitenin geri kalan içerikleri arasında ayrım yapamamaktadır, bu da türlü sorunlara yol açabilmektedir.

Bu konuya dair YouTube’dan gelen açıklama ise oldukça tatmin edici: ‘Biz üyelik sözleşmemizde ve genel kullanım yasalarımızda 13 yaşından küçük çocukların sitemize katılmaması konusunda zaten bir uyarı yayınlıyoruz. Çocuklara ait önlemler tabii ki gündemimizde, sırf bu sebepler için Youtube Kids'e yatırım yapmaya devam ediyoruz. Elbette konu incelememiz altında.’ Bildiğiniz üzere Youtube, 2015'te 'Youtube Kids' adlı çocuklara özel bir uygulama geliştirmişti.

Siz Webtekno okurları ne düşünür bilemesek de bize kalırsa, YouTube gereken cevabı ebevynlere vermiş gibi görünüyor. 13 yaşından küçük bir çocuğun milyonlarca içerik barındıran bir sitede dolaşıyor olması, ebeveyn kontrolü gerektiren bir davranıştır. Tabii ki yine de dava açılırsa son kararı mahkeme verecek.

Siz ne düşünüyorsunuz Webtekno okurları, sizce hangi taraf bu olası davayı kazanmaya daha yakın görünüyor?