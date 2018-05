Twitter’da kripto para meraklıları için paylaşımlar yapan Selcoin’in hazırladığı Bitcoin kitabı, ön siparişe açıldı.

Kripto para piyasası hakkında Twitter’da yaptığı önemli paylaşımlarla sağlam bir hayran kitlesi elde eden Selcoin, Bitcoin piyasası hakkında çok önemli önerilerin yer aldığı “Altın Kapının Anahtarı Bitcoin” isimli kitabını yayınladı. Sürekli iniş ve çıkışlarıyla hızlı bir şekilde para kazanmak isteyenlere bir kapı aralayan Bitcoin’i profesyonel anlamda inceleyen Selcoin, bu bilgisini yeni kitabıyla herkesle paylaşacak.

İlk olarak 2011 yılında klasik piyasaları tanıyıp işlemlere başladığını söyleyen Selcoin, kripto paraların en ünlüsü olan Bitcoin’le 2014 yılında tanışarak 2015 yılında yatırımlarına başlamış. “Araştırma yapmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi severim. Araştırmalarım ve bilgi edinmelerimin ana mecrası internettir tabi ki. Bol araştırır, bol okurum. Bu araştırmalarım neticesinde tesadüfen tanıdığım bitcoin ve içinde bulunduğu prensiplerin aklıma yatması ile rutin ve az kazançlı standart borsalardan elimi eteğimi çekerek tüm ilgimi ve bilgimi tamamen bu yöne çevirdim“ diyen Selcoin, yaptığı analizleri ilk başta Twitter üzerinden paylaştığını, bu süreçte sürekli kazandığını ve kazandırdığını belirtti.

Kripto para piyasasında pek çok kişiyi zengin etmeyi başaran Selcoin, kitabı çıkarma nedeni hakkında şöyle bir açıklama yaptı:

“Yaptığım analizlerimle twitter üzerinden paylaşım yaparak kendimi insanlara tanıtma fırsatı buldum.Kazandım ve kazandırdım. Şimdi de istedim ki yaptıklarımızın bir de yazılı kaynağı olsun, işler bensiz de yürüsün. Bu nedenle bu kitabı kaleme alma gereği duydum. Bitcoin’de proof of work protocol kullanılır. Bu protokol, siber saldırılara duvar ören ve hacklenmeyi başarısız hale getiren bir sistemdir. Satoshi, bu protokolden faydalanarak bitcoin’i inşa etmiştir. Proof of work protokolünün mucidi değildir. Bu protokol daha önce 1999 yılında Markus Jakobsson ve Ari Juels iş birliğinde hazırlanan bir makalede kullanılmıştır. Şu an nerede olduğunuzdan, bitcoin’in size kazandırdıklarından ve kaybettirdiklerinden daha geniş şekilde bahsedebilirsiniz.”

Eğer Bitcoin’e ilginiz varsa ve bu konuda yeterli bilgiye sahip değilseniz, Selcoin’in ön siparişe çıkan “Altın Kapının Anahtarı Bitcoin" kitabına buradan ulaşabilirsiniz.