Müzisyen, oyuncu veya sosyal medya ünlüsü gözetmeksizin sayısız ismin hesaplarını ele geçiren "Ducky Layne" çetesi, aralarında bulunan ünlü isimlerle birlikte yakalandı.

Fishing(olta) yöntemi ile ünlü kişilerin sosyal medya hesaplarını çalarak rüşvet karşılığında geri vermeyi teklif eden “Ducky Layne” çetesi sonunda yakalandı. Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik gibi ünlü oyuncuların yanında Orkun Işıtmak, Enes Batur, Berkcan Güven gibi son derece ünlü sosyal medya ünlülerin hesabı çalınmış ve bu hesapların hakkında kısmına “Ducky.Official” yazılmıştı.

Başlarını Gökyar Ş’nin çektiği çetede, 42 şüpheli göz altına alındı ve bunların 14 tanesi siber suçlardan dolayı tutuklandı. Polis ekipleri Gökyar Ş'nin örgüte elemanlarına sahte kimlik, sahte işyeri belgeleri, suç işlemek için kullanılmak üzere açık telefon hattı temin ettiğini, hedef alınan sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi için talimat verildiğini tespit etti. Daha sonra da çetenin, mağdur kişilerin mahrem fotoğraflarını sosyal medyadan servis edeceği tehdidinde bulunup söz konusu kişilerden para istedikleri belirlendi.

500 bin takipçisi olan B.Ç. ve 492 bin takipçisi olan A. K. gibi çete üyelerinin bulunduğu Ducky Layne çetesi, daha önce B. Ç.’nin Aleyna Tilki’ye benzerliğinden dolayı Facebook'a 'sahte hesap' şikayetinde bulunarak Aleyna Tilki’nin hesabını kapattırmasıyla da gündeme gelmişti. O zamanlar tabi bu isimlerin bu çetelerle birlikte çalıştığı bilinmiyordu. Şimdiye kadar 50’den fazla ünlünün hesabını çalmaya başaran çete, Nusret’in hesabına göz dikmişti ki araya polis girdi. Yine iddialara göre Gökyar Ş'nin açık olan bilgisayarından Nusret Gökçe'nin bilgileri çıkmış, siber polis ekipleri Nusret gibi yüzlerce ismi dolandırılmaktan kurtarmıştı.

6 Bin Soyal Medya Hesabı

Tarık Mengüç, Erdal Özyağcılar, Tamer Karadağlı gibi ünlü isimlerin de yer aldığı 6000’den fazla sosyal medya hesabı ve WhatsApp konuşmalarını ele geçiren suç örgütü üyelerinin nasıl bir ceza alacakları şu an için bilinmiyor.

Yaş ortalaması 22 olan ve 9 tanesinin 18 yaşından küçük olduğu suç örgütüyle ilgili yeni gelişmeler olduğunda sizleri haberdar etmeye çalışacağız.