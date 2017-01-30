Amerikan TV devi Netflix, Screen Actors Guild Awards'da muazzam başarılar elde etti.
Ayın başında Golden Globe ödüllerine damga vuran Netflix, bu kez de SAG ödüllerine ambargo koydu. "The Crown" dizisi bir kez daha taçlandırıldı. Genç yıldız Claire Foy, ikinci Elizabeth rolüyle "En iyi aktris" ödülünü alırken, John Lithgow da, Winston Churchill rolü ile "The Crown"da "en iyi aktör" ödülünü kaptı.
Netflix korku gerilim serisi de "Stranger Things" de boş durmadı "en iyi oyuncu kadrosu" ödülüne layık görüldü.
Stranger Things'in başrol oyuncusu David Harbour, ABD Başkanı Donald Trump'un göçmen yasağını lanetleyen, hararetli bir konuşmaya imza attı: "Yalanın ötesine geçeceğiz, canavarları avlayacağız. İkiyüzlülük içinde kaybolan kişiler; zayıfları, yetersizleri ve fakirleri yok etmeye çalıştıklarında sert karşılık vereceğiz."
"Orange is the New Black" üçüncü kez ardarda en iyi komedi dizisi ödülünü elde etti.
Gecenin sunucusu Nicole Kidman, en iyi film ödülüne hangi filmin layık görüldüğünü açıkladı. "Hidden Figures", zorlu rakiplerini ardında bırakarak, Screen Actors Guild Awards tarihine adını yazdırdı.
Film Ödülleri
En İyi Film
"Hidden Figures"
En iyi baş kadın oyuncu
Emma Stone, "La La Land"
En iyi baş erkek oyuncu
Denzel Washington, "Fences"
En iyi yardımcı kadın oyuncu
Viola Davis, "Fences"
En iyi yardımcı erkek oyuncu
Mahershala Ali, "Moonlight"
En iyi dublör performansı
"Hacksaw Ridge"
Televizyon Ödülleri
Komedi dizilerindeki en iyi kadın oyuncu
Julia Louis-Dreyfus, "Veep"
Komedi dizilerindeki en iyi erkek oyuncu
William H. Macy, "Shameless"
En iyi komedi dizisi kadrosu
"Orange is the New Black"
Drama serilerinde en iyi kadın oyuncu
Claire Foy, "The Crown"
Drama serilerinde en iyi erkek oyuncu
John Lithgow, "The Crown"
Drama serilerinde en iyi kadro
"Stranger Things"
Mini dizi ve televizyon filmlerindeki en iyi kadın oyuncu
Sarah Paulson, "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story"
Mini dizi ve televizyon filmlerindeki en iyi erkek oyuncu
Bryan Cranston, "All the Way"
Komedi veya drama serilerinde en iyi dublör kadrosu
"Game of Thrones"