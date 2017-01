Ocak başında Altın Küre ödüllerinde hakimiyetini ilan eden Netflix, SAG (Screen Actors Guild) ödüllerinde de büyük başarı elde etti.

Amerikan TV devi Netflix, Screen Actors Guild Awards'da muazzam başarılar elde etti.

Ayın başında Golden Globe ödüllerine damga vuran Netflix, bu kez de SAG ödüllerine ambargo koydu. "The Crown" dizisi bir kez daha taçlandırıldı. Genç yıldız Claire Foy, ikinci Elizabeth rolüyle "En iyi aktris" ödülünü alırken, John Lithgow da, Winston Churchill rolü ile "The Crown"da "en iyi aktör" ödülünü kaptı.

Netflix korku gerilim serisi de "Stranger Things" de boş durmadı "en iyi oyuncu kadrosu" ödülüne layık görüldü.

Stranger Things'in başrol oyuncusu David Harbour, ABD Başkanı Donald Trump'un göçmen yasağını lanetleyen, hararetli bir konuşmaya imza attı: "Yalanın ötesine geçeceğiz, canavarları avlayacağız. İkiyüzlülük içinde kaybolan kişiler; zayıfları, yetersizleri ve fakirleri yok etmeye çalıştıklarında sert karşılık vereceğiz."

"Orange is the New Black" üçüncü kez ardarda en iyi komedi dizisi ödülünü elde etti.

Gecenin sunucusu Nicole Kidman, en iyi film ödülüne hangi filmin layık görüldüğünü açıkladı. "Hidden Figures", zorlu rakiplerini ardında bırakarak, Screen Actors Guild Awards tarihine adını yazdırdı.

Film Ödülleri

En İyi Film

"Hidden Figures"

En iyi baş kadın oyuncu

Emma Stone, "La La Land"

En iyi baş erkek oyuncu

Denzel Washington, "Fences"

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Viola Davis, "Fences"

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Mahershala Ali, "Moonlight"

En iyi dublör performansı

"Hacksaw Ridge"

Televizyon Ödülleri

Komedi dizilerindeki en iyi kadın oyuncu

Julia Louis-Dreyfus, "Veep"

Komedi dizilerindeki en iyi erkek oyuncu

William H. Macy, "Shameless"

En iyi komedi dizisi kadrosu

"Orange is the New Black"

Drama serilerinde en iyi kadın oyuncu

Claire Foy, "The Crown"

Drama serilerinde en iyi erkek oyuncu

John Lithgow, "The Crown"

Drama serilerinde en iyi kadro

"Stranger Things"

Mini dizi ve televizyon filmlerindeki en iyi kadın oyuncu

Sarah Paulson, "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story"

Mini dizi ve televizyon filmlerindeki en iyi erkek oyuncu

Bryan Cranston, "All the Way"

Komedi veya drama serilerinde en iyi dublör kadrosu

"Game of Thrones"