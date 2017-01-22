Ses Dalgaları Kadar Hızlı Gidebilecek Tren İçin Çalışmalar Başladı

Güney Kore'de ses hızında seyahat edebilecek kadar yüksek hıza sahip bir tren için çalışmaların başladığı açıklandı.

Hızlı trenler konusunda üstün teknolojilere sahip olan ve özellikle birçok ülkenin hızlı tren alt yapısını inşa eden Güney Kore, bu kez hızlı tren konusunda çığır açacak yeni projesini duyurdu.

Tasarlanan bir proje olarak hayata geçirilmeyi bekleyen yeni hızlı tren projesine göre tasarlanacak özel hızlı trenler saatte 1234km hızla ya da diğer bir değişle ses kadar hızlı gidecek. Bu hızlı tren özel bir tüp içinde ilerleyecek ve mıknatıslar yardımıyla hızını ayarlayabilecek. Şu anda yapımı için ilk adımların atıldığı hızlı tren projesi için Güney Kore Demiryolları ve Hanyang Üniversitesi uzmanları ilk çalışmalara başlamış durumda.

Daha önce Tesla ve SpaceX gibi geleceğe yön veren şirketlerin CEO'su Elon Musk da benzer bir proje üzerine çalıştıklarını açıklamıştı.Görünüşe göre Musk'ın hayalindeki bu projenin bir benzeri Güney Kore'de hayat bulmak üzere.