Microsoft'un birkaç ay önce PlayStation için de yayımladığı Sea of ​​Thieves oyununun bomba satış rakamlarına ulaştığı bildirildi. Microsoft, bu hamleyle en az 40 milyon doları daha kasasına koymuş oldu.

Microsoft'un 2018 yılında Xbox ve PC'ler için yayımladığı, bundan birkaç ay önce PlayStation 5 için portlanan Sea of ​​Thieves oyunu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Konuya aşina kaynaklardan gelen haberlere göre Sea of ​​Thieves, PlayStation 5'te 1 milyondan fazla satmayı başardı.

Sea of ​​Thieves, PlayStation Store'da 1.399 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Oyunun küresel fiyatı ise 39,99 dolar. Yani Microsoft, Xbox ve PC özel oyununu PlayStation ekosistemi için genişleterek, fazladan 40 milyon dolar civarı para kazanmış oldu.

Şirketin gerçek kazancı ise bu rakamların çok daha üstünde

Sea of ​​Thieves, daha pahalı paketlere ve oyun içi alım satımlara izin veren bir yapım. Hâl böyle olunca Microsoft'un bu hamleyle kazandığı paranın, tahminlerin çok daha ötesinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak ne Microsoft ne de Sony'den konuyla ilgili resmî bir açıklama gelmedi.

Hem Microsoft hem de Sony, son dönemlerde rakip platformları önemsemeye başladılar. Mesela Sony, en popüler PlayStation oyunlarını PC ekosistemine genişletti. Microsoft ise Xbox özel oyunlarını PlayStation ekosistemine sunmaya başladı. Bu durum, bazı oyunseverlerin tepkilerine yol açtı ancak kazanılan paralar, firmaların aslında ne kadar doğru bir karar aldığının açık bir göstergesi.