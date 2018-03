Sea of Thieves Açık Beta Yayınlandı: Nasıl İndirilir?

Korsan temalı oyun 'Sea of Thieves', açık beta sürecine girdi. Bugün başlayan program, 11 Mart'a kadar devam edecek.

Sea of Thieves oynamak istiyorsanız artık daha fazla beklemenize gerek yok. Bugün itibariyle oyun, tüm Xbox One ve Windows 10 kullanıcılarına sunuldu. 'Final Beta' sürümü yayınlanan Sea of Thieves'i oynamak için Xbox Insider programına katılmanıza gerek kalmadı. Çeşitli yenilikler ve hata düzeltmeleri içeren herkese açık beta sürümü, artık herkes tarafından indirilebilir.

PC veya Xbox One üzerinden açık beta sürecine katılmak için, Xbox Live hesabına sahip olmanız gerekiyor. Xbox kullanıcıları ise, ayrıca Xbox Live Gold üyeliğine ihtiyaç duyacak. PC ve Xbox One platformları için ücretsiz olarak deneyebileceğiniz Sea of Thieves açık betası, 11 Mart'a kadar devam edecek. Microsoft Store üzerinden alınabilen oyun, 20 Mart tarihinde tam sürümüyle satışa çıkacak.

Sea of Thieves'i denemek isteyen PC kullanıcıları buradan, Xbox One kullanıcıları ise buradan oyunun Microsoft Store üzerindeki sayfasına giderek gerekli adımları takip edip oyunu hemen oynamaya başlayabilir. Oyunun beta sürümünün boyutları ise şu şekilde:

Xbox One: 8.95GB

Xbox One X: 18.25GB

Windows 10: 18.98GB

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Sea of Thieves, fiyatını hak eden bir oyun mu? Bu sorunun cevabını bu hafta sonu ücretsiz deneyimleyerek verebilirsiniz.