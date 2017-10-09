Seagate, 12 TB'lık Sabit Disk Sürücüsünü Piyasaya Sürüyor!

Seagate, 4K film gibi yüksek boyutlu dosyalar için 12 TB'lık sabit disk sürücüsünü tanıttı.

Dünyanın en büyük hard disk üreticilerinden Seagate, 12 TB gibi astronomik bir depolama alanı sunan yeni sabit disk sürücüsünü tanıttı. Büyük bir depolama alanı arayanlar için tanıtılan Seagate BarraCuda Pro, 4K videolar ve büyük Raw fotoğraf formatlarını taşıyabilsin diye tasarlandı.

Daha çok piksel tutmak zorunda olan AR ve VR tarzı videolarda da büyük bir ihtiyacı giderecek yeni hard diskler, 256 MB ön belleği sayesinde özellikle küçük boyutlu uygulamaları hızlıca açabilecek.

Sabit disk sürücülerde genel standart olan 7200 rpm hızında çalışan BarraCuda Pro, IronWolf dosya paylaşımı sayesinde uzaktan erişimle birden fazla kullanıcının depolama noktası olabilir.

Yalnızca internette gezerek arada metin dosyası kaydeden insanlara birkaç beden büyük gelecek BarraCuda Pro, 5 yıllık sınırlı garantisiyle birlikte 530 dolara mal olacak.

Özellikle film, oyun ve fotoğraf gibi yüksek depolama alanı gerektiren dosyaları arşivlemeyi seven kullanıcılar, bu depolama alanından çok memnun kalacaklardır. Peki, sizin bu kadar depolama alanınız olsa bunu nelerle doldurursunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.