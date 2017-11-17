Dünyanın İlk Yüzer Yolcu Treni Projesinin Yapımına Başlandı

İki trenin yolcu taşıyacağı hafif raylı sistem, yüzer köprü üzerinde çalışacak şekilde tasarlanarak, 2023 yılında hizmete girmek üzere çalışmalarına başlandı.

Seattle, iddialı ulaşım projelerine yabancı bir şehir değil. Halihazırda dünyanın en uzun dört yüzer köprüsüne ev sahipliği yapıyor. Yüzen köprüler, geleneksel köprülerin aksine havayla doldurulmuş su geçirmez beton bloklarından oluşan ve pontoon adı verilen malzemelerin kullanıldığı köprü biçimidirler. Seattle bu yıl başında aynı zamanda depreme dayanıklı köprü projesini de tamamlamıştı.

Şehir şimdi ise çok daha iddialı bir taşımacılık projesine girişiyor. Yerel geçiş kurumu olan ‘Sound Transit’, dünyanın ilk hafif ray sistemini geliştiriyor (seyrek trafik için tasarlanmış bir yolcu treni). Bu sistem Washington Gölü üzerinde yüzecek bir köprüden oluşuyor. Sistemin 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.

Köprüde 90 km hızla seyahat edecek olan 2 adet 300 tonluk trenler bulunacak. Söz konusu sistem, Seattle’ı Bellevue/Washington ile bağlayacak olan hafif raylı koridor projesinin (3.7 milyar dolarlık bir proje) bir parçası olma özelliğini taşıyor.

Seattle Times’ın bildirdiği kadarıyla projenin yüzer bileşeniyle ilgili yapılacak herhangi bir hatayı kaldıracak yeterli alan bulunmuyor. Sound Transit yeni raylı sistem için günlük 50.000 yolculuk bir kapasite öngörüyor. Trenlerden biri köprünün raylarından çıkacak olursa, gölün 600 metre derinliğine batacaktır.

CityLab’a göre Seattle’ın diğer yüzer köprülerinde olduğu gibi bu köprünün de batmaması için iki düzineden fazla dev pontonlar bağlantı olarak kullanılacak. Köprünün üst kısmının altında ise pontonları göl yatağına bağlayacak olan çelik halatlar kullanılacak. Böylece köprünün şiddetli dalga ya da rüzgar esnasında sallanmaması sağlanacak. Bunun yanında oluşacak çatlaklar için de rutin bakım kontrolleri yapılacak.