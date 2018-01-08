Seattle'de Sim City Oyunu Gibi Yaşam

Son yıllarda teknolojik firmaların bölgeye yerleşmesiyle Sim City oyununu gerçek dünyaya yansıtan şehir hakkında bazı videolar hazırlandı.

Seattle kenti, son on yılda, teknoloji şirketlerinin bölgeye akın etmesi sonucuyla patlama yaşadı. Google mühendisi Ricardo Martin Brualla, kentin son üç yılda ne kadar hızlı bir şekilde değiştiğini göstermek adına Seattle'ın en ikonik yerlerinden birinde çekilmiş olan timelapse video oluşturdu. Kamera, 2015 yılında, 1962 Dünya Fuarı'nın kalıntısı olan 184 metre uzunluğundaki Uzay İğnesinin üstüne kuruldu ve her 10 dakikada bir 360 derecelik bir panoramayı çekti. Ricardo Martin Brualla konuyla ilgili olarak, "Üç yıl boyunca günlük iki tane fotoğraf elde ettim bunların toplamında 2166 tane panorama kullandım." dedi.

Bruella GeekWire'e, ham görüntüleri zaman atlamasına dönüştüren pürüzsüzleştirme ve sabitleme için özel kod kullandığını söyledi. Bruella ve Washington Üniversitesi'nden arkadaşı eski bir doktora öğrencisi, milyonlarca fotoğrafı sınıflandırmak için “time-lapse mining” yöntemini kullandılar. Ricardo Martin Bruella, yedi yıldır Seattle'da yaşıyor ve gerçekleşen dramatik değişikliklere hayret ediyor.

"Çok ilginçti. Buraya geldiğimden beri Denny Üçgeni ve Güney Lake Birliği'nin ne kadar değiştiğine inanamıyorum. Hala Westlake'den 10 dakika uzaklıktaki otomobil bayiliklerini hatırlıyorum "dedi. "Space Needle web kamerası aracılığıyla yapılan değişiklikleri görmek gerçekten harika ve videomu izlenmek bunu biraz daha kolaylaştırıyor."