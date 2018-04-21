Şebnem Bozoklu: "İnterneti Öpüp Başıma Koymak İstiyorum"

İnternet dizilerine sansür konusu henüz gündemden düşmemişken, konuya bir ucundan Şebnem Bozoklu'da dahil oldu.

Geçtiğimiz dönemlerde Fi gibi, Çukur gibi televizyon ekranlarında sansür engeline takılan çeşitli küfürlü ve cesur sahneleri internet ortamında bizlerle buluşturan dizilerin yayınlandığı, PuhuTV, BluTV ve Netflix gibi platformlara RTÜK denetimi geleceği yönünde haberleri sizle paylaşmıştık.

Puhu TV'de yayınlanan Şahsiyet isimli dizide Haluk Bilginer'le başrolleri paylaşan Bozoklu, internet dizileriyle ilgili fikirlerini paylaştı. Özellikle internete yapılan dizilerde serbestlik anlayışını sevdiğini belirten Şebnem Bozoklu şunları söyledi:

"İnternet projelerinin hayatımıza girmesiyle, çok daha farklı içeriklere ulaşma şansımız oldu. Televizyonda izlemeye alışık olmadığımız hikayeler, karakterler, daha hızlı bir tempo, daha kısa süreler... Bunlar çok büyük kalite kazandırdı. İnterneti öpüp başıma koymak istiyorum. Şahsiyet, Dip, Fi... Bunlar izlemeye alışık olmadığımız yapıda ve beni seyirci olarak çok tatmin eden projeler."

Buna ek olarak televizyon dünyasının daha acımasız bir reyting savaşına sahne olduğunu belirten sanatçı konuyla ilgili 'İnternet dizisi çok başka bir dünya, görünürlüğü de çok fazla. Sokakta bayağı güzel tepkiler alıyorum.' diyerek fikrini paylaştı.

Her ne kadar henüz RTÜK'ün internet dizilerine henüz müdahil olmadığını görsek de önümüzdeki dönemde neler olacağını bizler de merakla bekliyoruz.