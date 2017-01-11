Kimin, neden ve nasıl aklına geldi bilemiyoruz ancak; sıvı nitrojen, sebzelere pek iyi gelmiyor.

YouTube aleminde neredeyse son 1-2 senedir enteresan deney videoları ciddi şekilde popüler olmuş durumda. Mobil cihazların da sık sık nasiplerini aldığı bu enteresan deneyler arasında son zamanlarda en fazla karşımıza çıkanları ise ısıtılmış bıçaklar, hidrolik pres makineleri, ısıtılmış niket toplar ve sıvı nitrojen.

Diğerlerine göre görsel açıdan biraz daha 'kibar' kaldığını söyleyebileceğimiz sıvı nitrojen, buna karşılık inanılmaz sonuçlar doğurabiliyor. Tıpkı bu videoda olduğu gibi. Sıvı nitrojen dolu kovanın içine bırakılan sebzeler, tam anlamıyla tuzla buz oluyorlar. Bize de izlemesi acaip keyifli bir video çıkıyor.